晚上喝牛奶易得结石吗（营养问答）
辽宁读者任先生问：我习惯每天晚上喝一杯牛奶，可最近听说晚上吃高钙食品容易得肾结石，真是这样吗？
北京军区总医院高级营养配餐师于仁文答：膳食中的钙是否会形成肾结石，首先要看自身的健康状况。如果是肾结石病人,则需要控制钙的摄入量，特别是血钙指数比较高的病人更应该严格控制；还有就是要看是什么原因导致的结石，如果是草酸结晶导致的结石则要着重控制蔬菜和面食中草酸和植酸的摄入。
然而，如果是健康人的话，晚餐中的富钙食物并不会构成对身体的影响。特别是更年期的妇女和老年人，因为钙流失比较多,而且骨质疏松现象比较普遍,在心脏功能正常的情况下还要增加晚间的钙摄入量,食物中的牛奶和豆制品是最好的选择。
其实，晚间用牛奶或酸奶补钙的效果相对较好。
首先，影响钙吸收最大的因素是草酸、植酸、钙磷比例、钙镁比例和膳食纤维，在三餐中或三餐间喝牛奶，或多或少都会存在这些干扰因素。但是如果在晚上睡觉前喝牛奶的话，这些影响因素已经不存在了，钙吸收率也相对较高；
其次，凌晨是人体钙代谢最快的时间，此时血钙处于一个较低的水平，而这一时间范围内并没有食物摄入，所以一些老人或发育中的孩子会因为缺钙在夜晚出现腿抽筋的情况。
但如果晚上睡觉前喝杯牛奶或酸奶的话，就会为全天的血钙水平提供一个很好的平衡作用，再者晚上人体基本处于静止状态，也使钙的吸收率大大增高。
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