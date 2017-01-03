新加坡装甲车不翼而飞 香港：调查尚在进行 新国防部沉默
新加坡武装部队装甲车昨天起在香港码头原堆放场不翼而飞，香港海关回应调查还在进行，新加坡国防部则保持沉默。
香港《苹果日报》昨天早上发现，过去一个多月来一直被扣查于屯门海关露天货仓的9架新加坡武装部队装甲车“消失了”，在场保安员拒绝回应记者。
据香港媒体报道，香港海关回应时说：“由于案件正在调查中，没有进一步资料可提供。”
另一方面，新加坡新传媒8频道新闻昨夜在相关报道中说，已就有关报道，向新加坡国防部进行查询。
不过，截止本文发稿，新传媒8频道新闻网站尚未报道国防部是否有回应。新加坡国防部网站，最后的一则文告是12月31日的。
不过，香港引述接近政府消息人士曾表示，若海关调查后确认“战略物资途经香港时遗漏向海关申报”事件属无心之失，当中不牵涉无偷运军火的动机，海关毋须一定作出检控，海关有权把战略物资如装甲车归还有关政府。
举例说，2010年9月海关曾在葵涌货柜码头一个由沙特经香港转口至韩国的货柜内，曾检获及扣押一部韩国制装甲车，但海关最后决定把装甲车交还收货人，因相信该装甲车属政府许可的展览品。
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