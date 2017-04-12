被美联航拖下飞机的男子是美籍越南裔

星期一，中文媒体炸开了锅，原因是一名华人在启航前的美联航班机上拒绝下机后，被机场保安人员拖下飞机。过程被拍下，加上这名自称“华人”的乘客，脸上还被弄出血，引发轩然大波。
中文媒体纷纷以美联航歧视华人的角度，报道这起事件。有的媒体甚至使用“只因为是华人……”的写法，将事件操弄成种族问题。
据英文媒体最新的报道，这名被抬下去的乘客是越南裔（他自称华裔）。
据英国《每日邮报》踢爆，在美联航航班上遭遇暴力对待的亚裔男子，名叫陶大卫(David Dao.)，今年69岁，是美籍越南裔（陶大卫自称是华裔），他是一名医生，同时也是一位祖父。
报道说，陶大卫住在肯塔基州伊丽莎白镇，是一名肺部肿瘤专科医生，有5个子女，其中4个也都是医生。陶大卫的妻子名叫特蕾莎(Teresa)，也是69岁，是一名儿科医生，在胡志明大学学医，现在在伊丽莎白镇从医。
媒体也劲爆说，陶大卫也是一个劣迹斑斑的人。
他曾经有被逮捕的历史，并在2003年因为性爱而交易处方药被定罪。2004年，他通过欺诈获得药物被多重定罪。他在2005年被中止执业，直到2015年才解除中止令。
据报道，他也是一名职业扑克玩家，他在2009年的比赛中赚了117,000多美元。
上周日，联合航空(United Airlines)一趟被超额预定的航班上的一名的男子被强行带离自己的座位，拖拽着穿过飞机过道。他和其他乘客愤怒抗议的视频在周一迅速传播开来，人们对航空公司的策略予以指责。当局表示，一名卷入该事件的警察已被停职。
这名男子就是陶大卫。
据纽约时报报道，至少有两名乘客记录了飞机上的对峙场面，这趟航班原先会在美国中央标准时间下午5点40分离开芝加哥奥黑尔国际机场，飞往肯塔基州的路易斯维尔，但后来延误两个小时。他们拍摄的视频显示，一名便衣警察这名男子从椅子上揪起，拽着的胳膊往外扯，男子的眼镜滑落，衬衫牵动，露出了腹部。
联合航空发言人查理·霍巴特(Charlie Hobart)在周一接受电话采访时表示，在动用武力之前，“我们曾礼貌地问了好几次”，请这名男士离开自己的座位。
一位名为泰勒·布里奇斯(Tyler Bridges)的乘客在周一接受电话采访时表示，当他到达机舱口的时候，联合航空宣布这趟班机被超额预定了；航空公司会提供400美元的代金券给任何愿意放弃自己座位的乘客。
尽管如此，乘客们还是登上了飞机。
他说，一名航空公司员工登上飞机，称联合航空需要四名乘客下机，还表示航空公司已经将代金券的额度增加到了800美元。
布里奇斯表示，另一名联合航空公司员工告诉乘客们，只有四名乘客下了机，飞机才能起飞。他提到，这名雇员接着进行了详细的说明，表示航空公司有四名雇员需要前往路易斯维尔。
霍巴特表示，四名乘客被选中腾出位置，其他三人平安无事地离开。
接着这名联合航空雇员走向距离布里奇斯身后五排的男子。这名男子告诉那位雇员，“我不会下飞机。我是名医生，必须在明天早上见我的病人，”布里奇斯说。
“我向这名乘客解释了情况，”霍巴特说。“这名乘客选择不离开自己的座位。”
航空公司工作人员对这名乘客说，如果他不下飞机，她就叫保安。乘客布里奇斯说，这名工作人员转身离开时，该乘客冲她大声叫嚷，并抗议说，航空公司让他下飞机，因为他是华人。
“当时非常紧张，非常难堪，”他说。
在一项声明中，联合航空首席执行官奥斯卡·穆尼奥斯(Oscar Munoz)表示这是个“令人不安的事件”。
他说，公司为不得不“另行安排”这些乘客表示道歉。
“我们的团队正积极与当局合作，并自我检讨到底发生了什么事，”他说：“我们也在联系这名乘客，和他直接沟通，进一步处理和解决这个问题。”
在一项声明中，联合航空表示：“我们对于超卖机位的情况表示抱歉。”
另据报道，美联航CEO穆尼奥斯在事后致员工的内部信中表示，肯定员工将乘客赶下飞机的行为，称他们是“好样的”，并指责被拖下飞机的乘客具有攻击性。他认为，在其工作人员提出可给予该乘客1000美元的补贴让其推迟行程后，该乘客提高嗓音并且拒绝接受这一要求，因此美联航员工别无选择，才请求了机场安保人员的帮助，将该乘客拖下飞机。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost