美媒称，对于苦苦减肥的中年女性来说，最近涌现的一批科学发现听上去太美好了，简直不像真的。而研究人员也告诫，可能的确是这样。
据美国《纽约时报》网站8月9日报道，对小鼠进行的研究表明，更年期开始升高的一种激素可能是导致体重向腹部重新分配这一中年人典型特征的重要原因，将许多女性从“梨形身材”转为“苹果形身材”。与此同时，这种激素可能导致骨质疏松。
在小鼠研究中，阻断这种激素可以解决这些问题，增加热量燃烧，减少腹部脂肪，减缓骨质疏松，甚至可以激发身体活力。
这种据称可以解决更年期两大问题的简单干预措施，得到了研究人员的关注，并得到《新英格兰医学杂志》周刊和《细胞-代谢》月刊等著名期刊的报道。
科罗拉多大学医学院肥胖问题专家和医学教授丹尼尔·贝塞森说，这是一个很有趣的想法，随着肥胖问题的增加，“我们肯定需要一些新的想法”。
这项工作始于纽约市芒特西奈伊坎医学院的医学教授莫尼·扎伊迪，他对促卵泡激素给骨密度带来的影响感到好奇。长期以来，人们认为这种激素的作用仅限于繁殖。促卵泡激素可以促进女性卵子和男性精子的产生。
研究人员已经知道，当女性的卵巢在更年期前开始逐渐丧失功能之际，血液中促卵泡激素的含量会上升。与此同时，女性开始出现骨质疏松——即便血液中能维持骨质的雌激素水平保持稳定也是如此。
扎伊迪认为促卵泡激素可能是骨质疏松的罪魁祸首。所以他和同事们创造了一种阻断促卵泡激素的抗体，对已被切除卵巢的雌性小鼠使用。
由于小鼠根本不会产生雌激素，所以应该已经开始出现骨质疏松。事实上，这种小鼠的骨髓里通常充满脂肪，而不是产生骨骼细胞。女性也是如此：所以她们的骨密度会下降。
但是在扎伊迪的实验室中，接受抗体的小鼠没有产生充满脂肪的骨髓，而且令他惊讶的是，它们还丧失了大量的脂肪。
扎伊迪把这个发现告诉缅因州医学中心研究所的骨科专家克利福德·J·罗森时说：“这是一个非常奇怪的发现。”扎伊迪劝说罗森，在后者的实验室中独立地重复这一实验。两年半后，他们取得了成果，复制了扎伊迪的最初发现。
但他们不是唯一在肥胖和激素的怪异作用之间找到关联的研究人员。
科罗拉多大学医学教授温迪·科尔特一直在研究更年期对女性体脂以及女性卡路里燃烧的影响。
科尔特给予健康的更年期前女性一种阻止雌激素和促卵泡激素生产的药物，使她们处于可逆的更年期状态。
她发现在5个月内，这些女性的脂肪向腹部的移动速度平均增长了11%。她们每天的热量燃烧减少了50卡路里。
当参与者停止服用药物，或者科尔特给她们雌激素时，这种效应会被逆转。
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