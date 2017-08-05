中国在马六甲海峡投下这枚棋子，新加坡开始焦虑

中马经济合作“一箭双雕”
中国与马来西亚合作建设马六甲深水港并非临时动议，该项目早在去年夏季已经开始讨论并启动。马来西亚交通部长廖中莱称，马方计划与中方合资建设巴生第三港口，两国正在就该建设项目进行可行性商讨。对马中合作在巴生港附近建第三港口原因，廖中莱表示，由于70%至80%航经马六甲海峡的船只的目的地是中国，所以马国交通部就该港口建设，首选与中国合作。
可以设想，中国与马来西亚合作建港可以达到“一箭双雕”的目的：一方面中国途经马六甲海峡的商船和货物运输安全有了保障；另一方面马来西亚港口规模得以扩大，并能接纳更多的商船和货物，而且经久不衰。可以说，马来西亚的想法与中国不谋而合，中马合建深水港把两国的安全利益和经济利益紧紧地捆绑在一起。
马来西亚主动邀请中国方面合作建港的另一重要原因，是打算将该港口建设作为推进海上丝绸之路的一部分。马来西亚作为东盟的重要成员，是最早、最积极响应“一带一路”倡议的国家，在“一带一路”倡议沿线国家中扮演着重要的角色。
中马两国组成了“港口联盟”，即将中国10大港口——大连、上海、宁波、钦州、广州、福州、厦门、深圳、海南和太仓，与六个马来西亚港口——巴生港、马六甲、槟榔屿、柔佛、关丹和民都鲁进行合作。“港口联盟”麾下的所有港口都是以商业为目的。中国在港口技术、货运代理、集装箱中转等方面都很先进，马来西亚在港口合作建设之际，可以轻而易举地分享中国在消除或减少通关障碍等方面的现存经验和做法。
中马合作建设马六甲深水港，工程规模如此巨大，投资金额并非小数目。但是，作为亚投行的创始国的中国和马来西亚两国合作完成项目，有丝路基金和亚投行作为后盾，在建设过程中发生资金充裕且不可测事件的可能性较小，也就是说工程建设顺利进行，成功达到预期目的有了可靠的保障。
鉴于马来西亚有很强的竞争力和友好的商业环境，越来越多的中国公司把马来西亚看做东南亚最好的投资目的地之一。自2012年以来，中国对马来西亚的投资处于上升期，中国领导人称赞中马关系处于历史最好时期。中国已经成为马来西亚最大的出口市场。2015年，中国对马来西亚的非金融直接投资达到了4.1亿美元，增长了237%。可见，中国和马来西亚不仅限于深水港的合作建设，而是在各个领域全面、广泛、深入、持久地开展合作。
新加坡航运地位岌岌可危？
在古代丝绸之路中，马六甲就是一个重要的港口，15世纪时中国的航海家郑和就曾经到达过这里，随着中国投入巨资开发深水海港，马六甲海峡重现当年繁荣昌盛的景象不再是梦。马来西亚交通部长廖中莱称，马来西亚与中国合建深水港借中国倡导的“一带一路”的东风，成功几率很高。两国本来有着良好的关系，加上海丝路东风可谓锦上添花。
不过，隔海峡与马来西亚为邻，同为该地区国家的新加坡，却对中马合作表现出高度紧张，时而发出不同的声音挑拨中马关系，希望该项目流产。因为外界普遍认为，马来西亚与中国合建深水港竣工后，将一跃成为马六甲地区最大的港口，并有可能取代新加坡在该地区航运界的龙头位置。这对一直以来靠港口和航运作为经济支撑的新加坡来说无疑将会是一个不小的冲击。
新加坡的焦虑可以理解，但造成这一结果的不是别人正是自己。事实上，以新加坡优越的地理位置，加之港口管理水平和效率世界闻名，理应是中国合作的优先选择。新加坡奉行大国平衡战略，长期游走在中美之间，但近些年来其对华政策风向大变，不断在地区安全事务上对华发难，在南海问题上煽风点火，成为美国遏制中国的马前卒，引起中国人反感。因此，“不把鸡蛋放到一个篮子里”必然成为中国的理性选择。
马六甲深水港建设符合中马两国海洋发展战略利益：中国在海上运输和贸易领域有了安全保障，马来西亚在发展港口以及以港带陆全面发展方面找到了正确的路子。中马借推进21世纪海上丝绸之路的东风，不仅在深水港建设，同时在其他领域的合作如火如荼展开，优势互补，合作共赢，为东南亚国家树立了良好的榜样，这是带动区域经济发展的好事，大局已定。新加坡与其反对、抱怨，不如好好考虑如何在逆境中打翻身仗。
面对严峻的形势和挑战，新加坡必须改变陈旧观念，放下航运界龙头老大的架子，重新规划和设计发展蓝图。比如，对中国提倡的“一带一路”，新加坡不应继续犹豫观望，要在深入研究的基础上，做出积极响应的姿态，像马来西亚那样用实际行动，与中国在优势领域探讨合作，以争取在短时间内改变被动局面。对新加坡而言，积极参与“一带一路”的朋友圈，寻找合适商机，甩开膀子大干一场才是当前正确的选择。毕竟，地球离了谁都一样转，但新加坡离开中国，可能日子会过得比较吃力。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost