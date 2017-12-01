印度新加坡签署海军合作协议：为抗衡中国

印媒称，印度和新加坡11月29日签署了一项海军协议，主要内容是使用对方基地，加强海上安全合作，协议同时强调了“尊重国际水域的航行和贸易自由”的必要性。
据《印度时报》网站11月29日报道，海军合作协议强调要加强海上安全、联合演习、“临时使用彼此的海军设施”以及相互的后勤支持，协议是印度国防部长尼尔马拉·西塔拉曼与来访的新加坡国防部长黄永宏在会谈后签署的。
报道认为，能够方便地在新加坡港口加油和停泊将有助于增强印度军舰和飞机在马六甲海峡以东的行动能力，马六甲海峡是中国日益扩展的能源供应的必经之路。报道声称，加强与新加坡、越南、缅甸、马来西亚和印度尼西亚等东盟国家的军事联系以抗衡中国符合印度整体的“向东行动”政策。
报道称，而印度则将为新加坡提供海军演习和后勤设施，过去10年来印度已经在为新加坡的陆军和空军提供类似的服务。
黄永宏称赞了印度在印度洋地区发挥的“领导作用”，并说新加坡鼓励更多印度军舰来新加坡沿海，愿意帮助进一步确保通往安达曼海和马六甲海峡的航道安全，同时扩大与志同道合的地区和东盟伙伴的海上演习并使其制度化。
黄永宏说：“我们希望在马六甲海峡和安达曼海有更多的合作和活动。”
西塔拉曼说，两国“坚定承诺”推动在应对跨国安全威胁尤其是恐怖主义方面的合作。
报道称，两国还决定更新双边陆军协议，原先的协议规定，印度将为新加坡提供设施在巴比纳训练机械化部队并在代奥拉利训练火炮部队，原协议将在明年结束。今年1月，两国已经将双边空军协议续签了5年，根据该空军协议，新加坡的F-16战机定期在西孟加拉邦的卡莱贡达空军基地训练。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost