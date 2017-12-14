加美贸易战愈演愈烈 加取消波音战斗机采购合同

法媒称，加拿大与美国的贸易战愈演愈烈。加拿大政府12日向美国表示，取消了一个涉及波音公司的采购合同。这也意味着，面对特朗普政府频繁的粗暴无礼，永久的友谊有时也有其局限性。
据法新社渥太华12月12日报道，在承诺斥资50亿美元购买波音公司18架“超级大黄蜂”战斗机一年多之后，加拿大12日翻脸了。加拿大公共服务和采购部长卡拉·夸尔特罗表示：“我们不想再继续执行‘超级大黄蜂’的合同了。”她同时宣布转而从澳大利亚采购18架二手F-18战斗机。
报道称，在特朗普的保守主义大棒政策之下，加拿大与美国的贸易冲突频发，这是加拿大此次转向的主要原因。除了在北美自贸协定重新谈判中的分歧，美国对加拿大木材征收反倾销税，特朗普还威胁要对加拿大乳制品采取类似措施。波音公司对其竞争对手加拿大庞巴迪公司的攻击，最终将特鲁多政府的愤怒推向了最高点。
今年，波音公司终于从特朗普政府那里拿到了想要的结果——对庞巴迪公司卖给美国的C系列民用飞机征收高达300%的关税。C系列飞机是与波音737飞机竞争的中型客机。
如今，加拿大总理特鲁多将其威胁变成了行动。今年9月他曾警告说：“如果波音公司继续坚持攻击庞巴迪公司，并由此导致加拿大失去数万个工作岗位，它就不要再指望我方政府从其手中购买飞机了。”
报道称，这一威胁对波音公司及其“超级大黄蜂”战斗机来说影响会更持久，因为加拿大政府将在2019年就采购88架战斗机进行招标。卡拉·夸尔特罗警告说，招标书中的一项特别条款将会规定，中标者不应是在加拿大“犯过经济错误”的企业。
然而，没有几个专家敢大胆设想加拿大会购入F-35或“超级大黄蜂”以外的飞机，这主要是因为加拿大和美国的空军要协调行动，无论是在北约行动范围内，还是在北美防空司令部的合作层面上。加拿大全球事务研究所分析师戴夫·佩里认为，购入澳大利亚二手F-18战斗机不过是一种情绪的宣泄。
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