新加坡9成青少年每年阅读1本书 远超成年人

新加坡《联合早报》于5日刊发文章称，有一项针对青少年阅读习惯的调查显示，新加坡每10名青少年当中，就有7名青少年每周阅读超过1次。91%的受访青少年过去1年来至少阅读1本书。而在成年人的调查中，该数据仅为69%。
文章摘编如下：
新加坡国家图书馆管理局进行了一项针对全国阅读习惯的调查。研究人员2016年5月至8月，就青少年阅读习惯和偏好，登门访问了485名年龄介于13岁至19岁的新加坡年轻人。
调查发现，新加坡青少年经常阅读，他们愿意接触的读物相当多元化，包括实体或网络书籍、报章、杂志，以及网络文章等。
在受访青少年当中，97%在过去1年中阅读至少1次，其中98%的人阅读非文学类读物。93%则阅读文学类。多达67%是通过社交媒体认识新读物的。
另一方面，91%的受访青少年过去1年来至少阅读1本书。其中，96%阅读实体书籍，42%阅读电子书。从图书馆借阅的青少年占65%。
至于阅读内容，调查发现，新加坡青少年倾向那些能帮助他们应付现实生活的状况，或与流行文化相关的读物，包括改编自影片的书籍，或风格写实的文学作品。
为鼓励青少年多阅读，图书馆管理局准备推出一系列活动，包括2018年1月在裕廊区域图书馆推出“毕业生派对”（Grad Party），并会同理工学院和工艺教育学院等学府合作，向即将毕业的中学生介绍高等学府的工程、数理和艺术类课程，同时也会向青少年推荐能增进相关知识的读物。
为配合2016年启动的全国阅读运动，2017年6月，新加坡图书馆管理局首次发布了针对成年人进行的阅读习惯调查报告。研究人员于2016年5月至9月间，登门访问了3515名20岁及以上的居民，发现69%的人过去1年阅读过至少1本书。80%的人每周阅读超过1次，但阅读书籍者只占19%。
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