新加坡总统府官车疑违反交通规则 被交通稽查员开罚单！

有网友在昨晚（20日）将一张照片放上Facebook群组 SG Road Vigilante，引起热议。照片显示，一辆车牌为SEP 1的白色轿车停在路边的双黄线上，一名戴头盔，穿着执法人员制服和一名身穿粉红色衣服，胸前挂有证件的男子对谈。
贴文并没有列出日期与时间，只写着：“你知道这是谁的车吗？”。
根据资料，SEP代表新加坡当选总统（Singapore Elected President），而SEP 1车牌是总统的专属车牌，先前哈莉玛总统也曾被拍到乘坐此车牌的轿车上班。
照片显示，轿车停放的前后并没有护卫或交警摩托车护航。
照片上传三小时便被转发超过2000次，引起热议。
另有网民留言栏目中，上载一张类似的照片，地点相信是拉萨尔艺术学院（LASALLE College of the Arts)布连拾街（Princep Street）的路边，双黄线前停著一辆白色轿车，执法人员在场。
“SEP”是“Singapore Elected President”（新加坡民选总统）的缩写，而“SEP1”则是9月1日，也就是历任新总统宣誓的那一天。
还有网友认为，如果总统的官车确实有违反交通规则，就应该接受交警开的罚单。一些网友则挖苦自己，说总统的车被开罚单，人民被迫要交更多的税。
也有网友说这名印裔交警来自大马，他履行交警的责任，做得非常好，而且尽责。
不过，这张照片拍的有些模糊不清，官车上马赛地的标志也看不清楚，也有可能是线民造假的照片。
事后有记者编辑在网上搜查了一遍也找不到相关的新闻，因此照片的真伪有待核实。
网友认为执法人员可能在开罚单，不少人留言指即使是总统座驾，该名执法人员开罚单也是依法行事。
有网友留言说：“总统座驾又怎样？如果犯了法一定要开罚单，陆路交通管理局执法官员做得好。”
另一名网友也说：“他（执法人员）在履行职责。总统也不凌驾于法律之上嘛！”
有一些网友留言，称赞执法人员做得对，值得尊敬。
根据陆路交通管理局官方网站的资料显示，轿车若在双黄线前停车属于违例，初犯者可被罚款70元，再犯者可被罚款110元。
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