中国新加坡互联互通项目实现跨境融资近45亿美元

重庆市金融办副主任袁卫14日在重庆透露，自中新互联互通项目2015年确定以重庆为运营中心以来，该项目下累计实现跨境贷款、赴新加坡发债等项目68个，跨境融资44.91亿美元。重庆正推进路演中心建设，进一步对接国际交易所。
在重庆举行的“国内企业跨境融资专题宣介交流会”上，袁卫透露，中新(重庆)战略性互联互通示范项目(即中国与新加坡第三个政府间合作项目，简称中新互联互通项目)获得外债切块管理改革试点、银行机构跨境融资担保等41项金融创新开放政策。此外，重庆自贸试验区已获得跨境金融结算、跨境投融资便利化改革等五类41项金融创新开放政策。中新互联互通项目和自贸试验区为重庆市金融产业提供难得的发展机遇。
在重庆市金融办和新加坡交易所的规划指导下，重庆江北嘴国际投融资路演中心(简称路演中心)2017年5月挂牌，推动国际交易所与重庆金融市场对接，便利资金融通。
新加坡交易所北京代表处首席代表黄海明说，在新加坡交易所上市的中国企业有百余家，其中不乏来自重庆及中国西部的优质企业。路演中心为重庆乃至中国西部企业打开国际视野、对接国际资本，同时也为新加坡交易所提供展示的新渠道。
重庆江北嘴国际投融资路演中心有限公司总经理姚军接受中新网记者采访时说，路演中心是一个社交金融平台，实行会员注册制，集聚交易所、企业、金融机构等，形成跨境投融资生态圈，提供路演、产品信息发布、投融资信息互换等服务。
新加坡交易所现已在路演中心开设专题网页，发布证券、债券、REITs(房地产投资信托基金)等融资产品介绍。
袁卫建议，路演中心需尽快完成与重庆全市银行、证券、保险等金融机构的签约对接，与园区和企业群体、中介机构的对接；并尽快与香港交易所、中欧国际交易所、芝加哥交易所等实现合作对接。
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