新加坡新景观：花园城市将变僵尸共享单车“坟场”？

去年，全球风靡一时的共享单车进军了新加坡市场。共享单车作为绿色环保低碳出行的一种交通工具，是共享经济的时代产物，随骑随走、随到随停的模式，极大地方便了行人的出行，一度受广大民众的青睐。
然而距离共享单车在新加坡推行的不到一年时间里，这一份便利却成了一种民众哀声怨道的源头。虽然政府早前针对一些不好的现象做出了相应的政策，但如今看来效果并不显著。抢占人行道已算是最常见的事，有的车子“睡”在绿化带里，有的则被肢解在路旁，使用者骑行中的不文明现象也层出不穷。
近日，多地网民在网上上传共享单车废弃路边、堆积成山，形成一个个僵尸共享单车的“坟场”的状况，甚至调侃这即将成为新加坡的新“景色”。
在一位网友上传的影片中，沿路堆放着多辆各个品牌的共享单车，橘色的摩拜、黄色的OFO等等，那些平日“色彩斑澜”的单车，此刻在路边黯然的东倒西歪乱停放着。它们破损程度不一：轮圈变形了、车锁坏了、车座丢失了，有的甚至是刚刚投放的新车。
共享单车为市民的出行提供了便利，但迅猛生长的共享单车在方便市民出行的同时，也出现了车辆乱停乱放、占道阻碍通行、破坏绿化、恶意丢弃、车辆维修不及时等不文明行为层出不穷，给交通秩序、市容环境等带来影响。
而近期，多国共享单车被恶意破坏、超量投放、押金难退、企业倒闭等诸多负面新闻更是屡见报端。事到如今，共享单车究竟是共享便利，还是共享负担？
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