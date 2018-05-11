特朗普宣布美朝领导人会晤将于6月12日在新加坡举行

美国总统特朗普10日宣布，他与朝鲜最高领导人金正恩的会晤将于6月12日在新加坡举行。
特朗普当天早上通过社交媒体推特宣布了这一消息。他表示十分期待与金正恩的会晤，并希望双方的会晤能成为促进世界和平的“特殊时刻”。
金正恩9日在平壤会见了到访的美国国务卿蓬佩奥，表示即将到来的朝美领导人会晤将是一次“历史性会晤”。他还下令特赦及遣返被朝鲜扣押的3名美国人。10日凌晨，特朗普与副总统彭斯在机场迎接了与蓬佩奥一同返回的这3名美国人。
据朝鲜媒体报道，蓬佩奥此行是为向金正恩转达特朗普的口信并为朝美领导人会晤做准备。报道说，金正恩同蓬佩奥交换了对朝鲜半岛形势的评价和看法以及两国最高领导层对朝美领导人会晤的立场和意见。金正恩和蓬佩奥就讨论的问题达成了“满意的共识”。
近来，在多方共同努力下，半岛局势迎来转机。4月27日，韩国总统文在寅和金正恩在板门店举行会晤。双方会晤后签署《板门店宣言》，就改善双边关系、实现半岛无核化与持久和平达成共识。会晤举行以来，朝韩双方互动积极，不断推进会晤共识的落实，为半岛局势缓和创造了良好氛围。但同时，美方依然表示，除非朝鲜弃核，否则美国对朝“极限施压”策略不会停止。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost