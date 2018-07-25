出席刘强东私人晚宴 富豪性侵20岁女模罪成

澳洲悉尼地区法院 23 日做出了一项判决，被告人徐龙威（音译，英文名 Tommy ）被控猥亵侵犯、性侵等 7 项罪名成立。该案引发诸多媒体关注，原因是案件与大陆电商巨头京东集团的老总刘强东有着密切关系。





综合澳洲媒体报导，徐龙威在一次晚宴后，性侵一同出席宴会的 20 岁原告人而获罪。而这个只有 8 人参加的私人晚宴的主办者正是京东集团的创办人及 CEO 刘强东。





《悉尼先驱晨报》报道， 2015 年 12 月 26 日， 20 岁的原告女子在刘强东的私人聚会上被多名男子灌醉。原告表示，她和几个人都是由徐龙威接入会场，徐乘坐一辆有专职司机的路虎揽胜送他们赴宴。在进入会场之前，徐曾告诉她不要拍摄任何出席的人，因为 “ 都是来自中国，非常有名 ” 。晚宴期间她被灌了很多酒，坐着、站立都有问题，宴会后徐声称要送她回家，但却将她带到香格里拉酒店的房间。





7 月 23 日，案件在悉尼的地方法院开审。法院文件指出。徐龙威从事房地产开发工作，持中国国籍。事发当天，徐龙威将原告女子压在酒店客房的床上，多次企图与其发生性关系，折磨了一个小时之久。





徐早前被指控在不经他人同意且明知其不会同意的情况下发生性关系、猥亵侵犯及袭击等 7 项控罪。 23 日法官判其罪成，具体刑期押后宣判。





在判决前，法官诺曼（ Nicole Noman ）驳回了徐的保释申请。诺曼称徐与有高度影响力的人有接触，这令他有潜逃风险。 “ 罪犯与一些拥有巨额财富者有交往，并从中获得资金。引人担忧的是，他可能会离开目前身处的司法管辖区（指澳洲）。 ”





同时在徐获罪之前，刑事上诉庭（ Court of Criminal Appeal ）拒绝了刘强东希望在庭审过程中保密身份的请求。





据悉在为期 8 天的庭审中，原告女子曾通过翻译人员供证称： “ 当 Tommy （指徐龙威）企图强奸我时，说会帮我买艘船，但我拒绝了。 ” 徐龙威遂将她的手机扔到一边，强行脱掉其衣，压在她的身上。





“ 他一直压在我身上，把我压得喘不过气来。我很害怕，不知所措。 ” 据称，徐龙威当时还扇了女方耳光。





女原告称，徐龙威当晚约 11:00 点睡着后，她得以逃出房间，并叫男友开车到酒店外将她接走。这对情侣随后到警局报案。在与警探交谈期间，女方多次呕吐而被送往医院。





接报后，警方赶到徐龙威所在的酒店客房，徐同意接受司法鉴定。警方在徐的手上采集到原告的 DNA 。





法庭指出，原告人与徐龙威在共同的朋友 Coco 的介绍下相识。而原告是于 2015 年 12 月 10 日在一场游船派对上做比基尼模特时，结识了 Coco ，随后对方多次邀请她与 “ 一些来自中国、很有钱的朋友 ” 会面。





徐在庭审中一度否认控罪，并辩称女方报案是为了向他要钱。

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