特习会前报导正建造第3艘航舰 陆媒新闻遭下架

特习会即将登场，中国官媒新华社昨天发文透露第3艘航空母舰“已经在船台上有序建造”。澎湃新闻今天早上跟进报导，并提到可能有核能动力、电磁弹射，但该篇新闻没多久就遭下架。
新华社官方微信昨天早上发出题为“6年前这个红遍全国style，至今让人心潮澎湃！”的报导，当中提到“6年前11月23日我国首艘航母辽宁舰成功起降歼15舰载机，6年过去，我们的国产航母业已试航，入役指日可待，新型航母也已经在船台上有序建造。”
澎湃新闻今天早上跟进报导指出，新型航舰也就是第3艘航舰，这是官媒首次确认中国正在建造第3艘航舰。
报导称，第3艘航舰是否达到美国尼米兹级航舰10万吨级的水准？是否会采用核动力和电磁弹射？……这些都是网上的热议话题。
报导称，第3艘航舰有可能采用直通甲板，并引述今年2月27日，中国船舶重工集团公司官方网站刊发了一篇题为“新征程，新谋划！高质量发展的新时代，中船重工应该怎么干？纲要明晰前进方向”的战略纲要，当中提到了核动力航舰。
该纲要指出，“我们必须坚决贯彻习近平强军思想，以构建中国特色海上现代作战体系为牵引，加快实现核动力航母、新型核潜艇、安静型潜艇、水下无人智能对抗体系、水下立体攻防体系和海战场综合电子信息系统等攻关突破”。
报导还引述辽宁舰总设计师朱英富此前透露，目前中国蒸汽弹射和电磁弹射技术都在研究，他个人更加倾向于更为先进的电磁弹射技术，这些技术一旦成熟，将会应用到未来的航母建造中。
朱英富说，“还有核动力，未来我国一定要搞，希望大家能耐心等待，相信我们很快能赶上世界先进水平”。
根据澎湃新闻网显示，这篇新闻在早上9时刊出后，至近午却显示「此文章已下线」，但该篇新闻已被部分境内外媒体引用报导。
中国国家主席习近平将于11月30日至12月1日出席在阿根廷举行的20国集团（G20）第13次峰会，期间将与美国总统特朗普会面。
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