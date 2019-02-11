国股市收升逾1% 得益于贸易谈判憧憬和春节零售销售强劲

中国股市周一跳涨，因中美两国将贸易谈判向前推进，且数据显示中国春节假期餐饮零售销售强劲。





沪综指 .SSEC 涨 1.4% 至 2,653.90 点，创 2018 年 12 月 5 日以来最高收位，今年年内累计涨幅为 6.4% 。





沪深 300 指数 .CSI300 上扬 1.8% ，沪深 300 金融地产指数涨 0.8% ，医药卫生指数大涨 2.4% 。





深圳综合指数 .SZSC 跳涨 2.9% ，创业板指数大涨 3.5% 。





上周适逢中国春节假期，股市休市。特朗普上周表示，不会在 3 月 1 日中美两国达成贸易协议的最后期限前和中国国家主席习近平会晤。





不过，周一两国新一轮贸易谈判在北京举行之前，投资人保持乐观。





中国外交部周一在例行记者会上表示，希望谈判取得良好的结果。





香港大华继显控股公司主管梁伟源称，尽管双方不可能短时间内就知识产权等问题达成协议，但市场预期截止期限将会延长，所以目前大家对 ( 股价 ) 都不是很悲观。





据中国商务部监测， 2019 年除夕至正月初六（ 2 月 4 日至 10 日），全国零售和餐饮企业实现销售额约 10,050 亿元人民币，比去年春节黄金周增长 8.5% ，体验消费更受青睐。





该消息推动白酒和家具生产商股价上涨，并推动中证主要消费指数涨逾 4% 。





大中华区苹果供应商股价大涨，追随苹果股价强劲反弹势头。沪深 300 指数信息科技分项指数涨 4.1% 。





上交所成交量约为

155

亿股，前一交易日成交量为

132

亿股。

(

路透社

)

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