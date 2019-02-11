国股市收升逾1% 得益于贸易谈判憧憬和春节零售销售强劲

中国股市周一跳涨，因中美两国将贸易谈判向前推进，且数据显示中国春节假期餐饮零售销售强劲。
沪综指.SSEC涨1.4%至2,653.90点，创2018年12月5日以来最高收位，今年年内累计涨幅为6.4%。
沪深300指数.CSI300上扬1.8%，沪深300金融地产指数涨0.8%，医药卫生指数大涨2.4%。
深圳综合指数.SZSC跳涨2.9%，创业板指数大涨3.5%。
上周适逢中国春节假期，股市休市。特朗普上周表示，不会在3月1日中美两国达成贸易协议的最后期限前和中国国家主席习近平会晤。
不过，周一两国新一轮贸易谈判在北京举行之前，投资人保持乐观。
中国外交部周一在例行记者会上表示，希望谈判取得良好的结果。
香港大华继显控股公司主管梁伟源称，尽管双方不可能短时间内就知识产权等问题达成协议，但市场预期截止期限将会延长，所以目前大家对(股价)都不是很悲观。
据中国商务部监测，2019年除夕至正月初六（2月4日至10日），全国零售和餐饮企业实现销售额约10,050亿元人民币，比去年春节黄金周增长8.5%，体验消费更受青睐。
该消息推动白酒和家具生产商股价上涨，并推动中证主要消费指数涨逾4%。
大中华区苹果供应商股价大涨，追随苹果股价强劲反弹势头。沪深300指数信息科技分项指数涨4.1%。
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