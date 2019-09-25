新加坡20%电力将是太阳能 来自3800公里外的澳洲沙漠

澳洲北部沙漠的太阳能发电，将输往3800公里以外的新加坡，满足新加坡20%的电力需求。澳洲Atlassian公司的共同创办人布鲁克斯已经承诺，协助这项耗资140亿美元的项目。
这项计划最初是由新加坡公司太阳电缆今年早些时候披露，即在澳大利亚的北领地的腾南特克里克建造一个世界最大的太阳能场，然后通过3800公里的高压直流电缆，向新加坡出口10千兆瓦的电力。
太阳电缆说，计划将在10年内为新加坡提供20%的电力。如果计划得以实施，将可能会改变新加坡的能源格局，减少天然气的使用份额，并成为世界其他地区的典范。
该公司需要为这个200亿澳元的项目（140亿美元）筹集资金。
布鲁克斯没有说明他家族的基金将为这个项目投资多少资金，但表示，将和其他澳洲企业家一起投资这个项目，具体将在年底宣布。
“我支持这个项目，让它成为现实，我将建立联系。”布鲁克斯在联合国气候行动峰会的场外对媒体说。
路透社说，太阳电缆没有马上对布鲁克斯的表示做出回应。
布鲁克斯是澳洲再生能源的倡导者。他说，该项目还可以扩大为生产氢燃料，并可以出口到日本等市场。
39岁的布鲁克斯通过投资软件公司Atlassian成为富豪。
新加坡太阳能研究所副首席执行官Thomas Reindl博士较早时指出，太阳电缆计划通过3800公里的电缆连接新加坡和澳大利亚内陆，这将是迄今为止世界上最长的海底电缆连接。
他说，今天最长的距离主要是欧洲北海和东海的相互连接国家，这些国家的距离在500到600公里之间。
正在规划或正在建设中的电缆连接更长，例如东地中海的EuroAsia Interconnector项目，通过1518公里的海底高压直流电缆将以色列与塞浦路斯和希腊连接起来。
对于新加坡来说，该项目将减少新加坡对电力化石燃料的严重依赖。 根据新加坡能源市场管理局2018年的能源统计数据，2017年天然气占新加坡电力燃料组合的95.2％。煤炭占燃料组合的1.3％，柴油和燃料油等石油产品占0.7％，而太阳能，城市垃圾和生物质等来源占2.9％。
20年前，新加坡使用燃料油生产大部分电力，但过后逐步转向天然气，据国家环境局称，天然气产生的化石燃料发电厂每单位电力产生的碳排放量最少。
新加坡超过70％的天然气来自马来西亚和印度尼西亚；其余为液态天然气，可由船舶运输。
新加坡国土面积狭小，绿能电厂建设空间有限，95%电力皆依靠进口天然气，电价容易受到天然气与石油等国际市场影响，因此通过这个澳洲与新加坡合作的项目，能进一步降低新加坡的碳足迹。
澳洲往新加坡输送太阳能电力，应该是澳洲甚至是亚洲第一个达成跨洋出口电力的太阳能场项目。
先前欧洲与非洲也有类似的计划，不少机构正打算与当地政府合作，开发撒哈拉沙漠太阳能为欧洲提供大量再生能源电力。像是英国投资商Low Carbon 与太阳能开发商NurEnergie 便携手合作，2017 年向突尼斯申请TuNur计划，希望能开发太阳能，并建立3条往马尔他、意大利和法国的高压直流海底电缆输电欧洲，满足200万家庭用电。
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