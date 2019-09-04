特朗普警告中国不要指望贸易谈判拖到大选 若连任会对中国更强硬

美国总统特朗普警告称，如果贸易谈判拖延下去，他将在第二个任期内对北京采取更强硬的态度。这加剧了市场对美国和中国之间持续不断的贸易争端可能引发美国经济衰退的担忧。
全球最大的两个经济体周日相互加征新关税，加剧了一场针锋相对的关税战争。这场战争已经扰乱了金融市场，并引发了全球经济衰退的担忧。美国和中国的谈判代表定于本月在华盛顿会面，但具体日期尚未确定。
美国股市周二下跌，数据显示8月美国制造业活动自2016年以来首次出现萎缩，指标10年期美国公债收益率(殖利率)跌至2016年7月以来最低。
特朗普则无视美国最新公布的负面经济数据，在推特上发文称，美国“在与中国的谈判中做得很好”，并强调美国关税对中国经济造成的损害。
他警告称，如果双方不能解决贸易争端，若他在明年赢得大选，“北京方面将面临更严厉的条款。与此同时，中国的供应链将崩溃，企业、就业和资金将消失！”
他没有提供有关谈判的细节，也没有说明谈判将如何变得更加艰难。
美国商会首席执行官Thomas Donohue向CNBC表示，美国企业和工人受到美国关税的冲击最大，但中国经济也受到了影响。
他敦促特朗普推迟生效的新关税，给双方时间达成协议。
他表示，美国国会可能通过美加墨(USCMA)贸易协议，这将有助于提振美国经济，同时安抚金融市场。“这会影响到我们在中国所做的事情。”
特朗普是共和党人，他经常公开重申自己的观点，即北京方面正试图放慢贸易谈判的步伐，希望民主党总统候选人在2020年的大选中获胜，从而导致协议中的条款更加优惠。
美国周日开始对多种中国商品征收15%关税，包括鞋类、智能手表和平板电视等，中国也开始对美国原油征收新关税，中美贸易战再度升级。
中国商务部周一宣布，已在世界贸易组织(WTO)就美国的进口关税措施提起诉讼。这宗诉讼是中国在WTO就美国总统特朗普对华关税政策发起的第三次挑战。
中国国务院副总理刘鹤周二表示，中方坚决反对贸易战，这不利于中国，不利于美国，也不利于整个世界。(路透社)
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