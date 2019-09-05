美国对沙特等海湾盟邦使用华为5G设备的安全风险表达疑虑

美国官员周四表示，美国已对其海湾地区盟邦的 5G 移动基础设施使用中国华为技术可能构成的安全风险表达疑虑。





华府一直在警告盟友不要使用华为设备，称其设备存在安全风险，但目前为止，这样的公开评论主要是针对欧洲国家。





华为一再否认美方指责，美国联邦通讯委员会 (FCC) 主席 Ajit Pai 上周造访沙特阿拉伯、阿联酋与巴林期间提及此事，这三个国家皆使用华为设备。





“ 我们分享了 ... 关于获取 5G 技术及应用基于风险的安全原则重要性的信息， ” 美国国务院负责网络空间和国际通讯及信息政策的副助理国务卿斯特雷耶称。





华盛顿表示华为可能被北京利用，并威胁将切断与使用华为设备的国家的情报共享。对这种说法中国及华为均予以否认。





巴林是美国海军第五舰队司令部所在地，而阿联酋设有支持美军在中东军事行动的军事基地。华盛顿已表示计划在沙特驻扎士兵，作为该地区更广泛部署的一部分。

“ 我们认为，当应用基于安全的框架时，应将华为排除在 5G 部署之外， ” 陪同 Pai 造访中东的斯特雷告诉记者。





巴林电信部长 Kamal bin Ahmed Mohammed 在 3 月曾对路透表示，华为符合巴林的各项标准，该国并无此方面的担心。





沙特与阿联酋官员尚未对美国与华为纷争作出评论。一位熟悉情况的消息人士告诉路透，阿联酋相信他们可以控制风险。





沙特、阿联酋和巴林还使用其他科技公司的 5G 设备， Pai 认为这表明，对于那些希望在推出 5G 移动电信网络方面领先的国家来说，华为并非唯一选择。





“ 我认为 ... 重要的是，让我们在海湾的盟国听到这件事， ”Pai 说。 ( 路透社 )





Twitter

sgnypost





