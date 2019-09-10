中美贸易谈判即将重启 预计美经济将迎来积极的一年--美财长努钦

美国财长努钦周一表示，在特朗普政府寻求重启与中国的贸易谈判之际，他没有看到经济衰退的威胁，并补充说，他预计美国经济将迎来积极的一年。





努钦在 Fox Business Network 上表示，美国官员的目标仍是与中方 “ 达成一项好的协议 ” ，谈判准备在未来几周内展开。





副部长级别的中国官员将于 9 月中访问华盛顿，随后中国副总理刘鹤、努钦和美国贸易代表莱特希泽将在华盛顿会晤。





“ 我们有一份文件，我们已经取得了很大进展。他们来这里，我认为这是他们愿意继续谈判的诚意的表现。 ” 努钦表示。





“ 我们准备谈判。如果我们能达成一个好协议，一个对我们有利的协议，我们就会签字。如果没有，总统完全可以继续征收关税。 ”





他补充说，美国和中国已陷入激烈的贸易战一年多，就如何执行任何协议的条款达成了 “ 概念性一致 ” 。





两年多来，美国一直在寻求全面改变中国的知识产权保护、迫使美国向中国公司转让技术、美国公司进入中国市场、以及工业补贴的政策和做法。





努钦在白宫外对记者称，中国人民银行行长易纲将出席 10 月份的会议，双方将讨论 “ 汇率和汇率操纵 ” 问题。





美国财政部上月根据 1988 年的一项贸易法正式宣布中国为汇率操纵国，这是需要与一个违规国家进行具体谈判所需的步骤。





努钦表示，他没有看到美国经济衰退即将来临的迹象。他补充说，市场预期美国联邦储备委员会 (FED/ 美联储 ) 将在未来几个月降息。 ( 努钦 )





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