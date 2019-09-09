蔡英文会见所罗门群岛外长

南太平洋岛国所罗门群岛据报考虑和台湾断交，改为和大陆建交。台湾总统蔡英文今天会见到访的所罗门群岛外交部长马内列，希望进一步提升双边关系。
据中央社报道，蔡英文致词时提到，马内列曾经来过台湾，这次是马内列第一次以部长身分来访。她说，台湾与所罗门群岛建交至今已36年，所罗门一直是台湾在国际上非常坚实的朋友，而且在联合国的大会专门机构与会议上大力支持台湾。
蔡英文提到，好朋友就应该要常常相聚，而台湾和所罗门群岛就是最佳的例子，今年8月所罗门群岛的国会议长Patteson Oti率团到台湾参加亚太国会议员联合会的年会，随后外交部长吴钊燮参加太平洋岛国论坛和马内列以及所国总理索加瓦雷(Manasseh Sogavare)的见证下，签署两国国民互免签证协议。
蔡英文强调，台湾跟所罗门群岛之间共享自由、民主、人权、对抗气候变迁等价值，也是相互扶持的伙伴，过去3年多来，两国持续在农业、医疗卫生、教育，以及人力资源发展等领域创造更多的合作成果；未来将和所罗门群岛共同努力，进一步提升双边关系，也期盼所罗门群岛在国际上继续大力支持台湾。（信报）
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