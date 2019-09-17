特朗普称美国已与日本达成初步贸易协议 无需国会表决

美国总统特朗普周一表示，美国已与日本就关税壁垒和数字贸易达成初步贸易协议，不需国会批准。
白宫公布了特朗普致国会的信函，他在信中表示，打算“在未来几周”签署这份协议，并通知国会将根据贸易法案的一项条款达成这项关税协议，该条款允许美国总统通过公告互惠削减关税。
“此外，我也将与日本就数字贸易进入一项行政协议，”特朗普在信中表示。
根据所谓的“快速通道(fast track)”批准程序，上述两项协议都不需经过国会表决。特朗普政府去年已告知国会将以这种方式与日本进行协商。
不过去年多数时间，谈判局限于汽车业以外的范围，而汽车业是美国对日本670亿美元贸易逆差的主要来源。
特朗普和日本首相安倍晋三8月宣布原则上就贸易协议的重要部分达成一致，该协议涵盖了农业、工业关税，但不包括汽车关税。
两位领导人在法国的G7峰会表示，他们希望下周在纽约的联合国大会期间签订协议。
特朗普的信中未透露协议的任何内容，但日方曾表示，愿意考虑将农业关税降至跨太平洋伙伴关系协定(TPP)先前拟议的水准。特朗普2017年上任才三天时就宣布退出TPP。
特朗普的信中还说，美方将寻求与日方进行进一步贸易磋商。
“我的政府期待继续与国会合作，进一步与日本谈判，以达成一份全面性贸易协定，实现更公平、互惠的美日贸易。”特朗普称。(路透社)
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost