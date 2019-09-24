加拿大表示逮捕华为CFO孟晚舟时 加方官员并无不当行为

这份文件的公布，时值孟晚舟及其律师在温哥华的不列颠哥伦比亚省高等法院提出要求，希望进一步披露有关此次逮捕的情况。被告方认为孟晚舟被以移民检查的名义遭到非法搜查和盘问，要求中止引渡程序。
检方提交的文件称，在引渡程序中已向孟晚舟披露了大量信息，即便不能说完全、但也基本上为其提供了她在披露申请中所要求的非特权内容。
加拿大方面去年12月1日应美方要求在温哥华机场扣留了孟晚舟，美国指控她涉嫌存在银行欺诈以及在华为伊朗业务方面误导汇丰控股(HSBA.L)。孟晚舟表示她是无辜的，正力争避免被引渡至美国。
有关引渡问题的聆讯定于明年1月开始，但双方现在已经展开法庭交锋。
“并没有证据显示加拿大或外籍官员的行为损害了引渡程序的公平性，”加拿大检方在提交的文件中表示。
“进行进一步的披露，也不会有助达成任何目的，”检方表示被告方已获得大量的情况披露。
孟晚舟被捕一案导致中国对美国与加拿大的关系紧张。
孟晚舟律师Richard Peck周一在加拿大不列颠哥伦比亚省高等法院对法官Heather Holmes表示，加拿大边境服务局与警方拖延了履行孟晚舟权利的时间，让边境服务局有机会对她进行讯问，有计划地将资讯分享给加国警方与美国联邦调查局(FBI)。
“我们认为这是假借移民入境检查之名，行‘暗中刑事调查’之实，”Peck表示。
加拿大检方在提交的文件中表示，边境官员依据“法定权限”采取行动，“以确认申请人与其物品是否能够入境加拿大。”
孟晚舟周一在温哥华出席法庭聆讯。
孟晚舟的律师们在法庭文件中表示，孟晚舟在加拿大机场被非法拘留、搜查、讯问超过三小时。他们声称，加拿大官员利用移民检查为美国当局收集证据。
这些律师称，如果官员滥用程序，那么孟晚舟的引渡程序应该停止。
温哥华的律师Gary Botting看过孟晚舟在机场被拘留的视频，他说移民官员看上去就像“吉斯通警察”一样(译注：吉斯通警察是20世纪初无声电影中出现的愚蠢、无能的警察)。
“关于她的权利是否受到侵犯，确实存在疑问，”Botting称。Botting在孟晚舟被捕后曾向她的辩护团队简要介绍加拿大引渡法，但已不再参与此案。(路透社)
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