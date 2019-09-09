法国夏季高温致近1500人死亡 半数为75岁以上老人

法国卫生部长近日表示，今年夏季席卷法国的高温热浪导致近1500人死亡，其中一半为75岁以上的老年人。
综合美国ABC新闻、英国BBC等媒体报道，法国卫生部长布赞（Agnes Buzyn）8日接受法国媒体采访时表示，法国6月和7月经历的创纪录高温致近1500人死亡，其中6月出现的最高温度为46摄氏度，首都巴黎则在7月出现了42.6摄氏度的创纪录高温。
不过，布赞也表示，由于采取了预防措施以及公众的防范意识增强，今年并没有出现2003年致命高温造成的那种大规模死亡。据悉，16年前的夏季高温曾导致15000人死亡。
据法国卫生部统计，今年6月24日至7月7日，法国在第一次高温期间有567人死亡。7月21日至27日的第二次高温期间又有868人死亡。法国数个地区在夏季发布了最为严重的红色警报，许多学校停课，一些公共活动也被取消，以避免民众暴露在室外。
除了法国，包括英国，比利时，德国，卢森堡和荷兰在内的其他欧洲国家也出现了创历史记录的高温。不过除法国外，还没有其他国家发布今年高温造成的死亡人数官方数据。
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