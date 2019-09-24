特朗普会晤文在寅 讨论美朝第三次峰会前景

美国总统特朗普及韩国总统文在寅周一在纽约会晤，商讨美国和朝鲜重启会谈的计划。
特朗普与朝鲜领导人金正恩在2月举行的第二次峰会失败后，两国谈判陷入停滞。朝鲜曾表示，愿意在9月下旬同美国恢复工作级别谈判，但时间地点都未确定。
韩国青瓦台表示，特朗普和文在寅讨论了如何确保美朝工作级别谈判取得实际性成果。白宫声明则表示，特朗普相信金正恩能够兑现之前两次峰会期间所做出的承诺。
“根本没有核试”，特朗普在联合国大会间隙与文在寅会面时对记者表示。
“关系一直很好...我们希望看看能否做些事情。如果可以的话，当然很棒。如果不行，那也无妨，我们看看会发生什么事。”
文在寅称，他希望可以很快与美国和朝鲜举行工作级别协商，为第三次峰会做准备。不过特朗普表示，在同意举行峰会之前，他希望先知道第三次峰会将产生什么结果。
“现在人们希望看到这种情况发生。我想知道峰会将产生什么结果。在峰会召开之前，我们可以做很多事情，”特朗普向记者表示，他在联合国大会间隙与韩国总统文在寅会晤。
朝鲜首席核谈判代表Kim Myong Gil上周对特朗普建议就平壤核武计划谈判采取“新方法”表示欢迎，称他希望可以“乐观认为”美国将拿出“正确的计算方法”。
在与文在寅入座之前，特朗普称两人将讨论朝鲜在最近数周多次发射短程导弹一事。
“我们未就短程导弹一事达成一致，许多人和许多国家都试射过短程导弹，”他补充称。“这没什么可大惊小怪的。”
韩国外交部已表示，将与美国于周二在首尔开始商谈一份军事成本分摊协议的续展问题。(路透社)
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