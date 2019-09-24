美参议员倡组统一战线抗华为

美国参议院情报委员会民主党领导人Mark Warner批评，总统特朗普未邀请盟国联合抗华，包括对抗中国电讯设备商华为技术构成的威胁。
Warner在美国和平研究所发表讲话时指出，美国可能需要与主要盟国制定一项「工业政策」，确保有对手能够在5G技术方面与华为竞争，以提供华为技术以外的选择给予全球各国。
虽然Warner赞赏特朗普意识到中国是一个问题，但他认为特朗普独自跟中国打贸易战是「完全错了」，又担心对方将华为视为贸易问题，而不是长期的国家安全威胁。他强调，问题不在于华为现有的硬件或软件，而是有可能更新加入监控技术并被北京政府利用，认为北京可以要求华为为其设备更新，并加入恶意软件，用户则束手无策。
Warner续说，中国国家主席习近平正在人工智能、电讯和机械人等关键领域争夺主导权，是中国帝国主义政策的一部分。中国在全球所做的许多事仅仅是「二十世纪帝国主义的新瓶旧酒」，核心没有自由和民主的价值观。
虽然Warner批评特朗普政府在华为问题上的做法，以及缺乏对香港示威者的支持，但他认为，一些共和党议员，例如卢比奥(Marco Rubio)则在上述问题态度很强硬，对中国的多数批评都有共鸣。
另外，Warner指出，俄罗斯、中国、伊朗等国将继续努力干预美国及其盟国的政治，建议将美国的大部分国防预算转移到包括网络能力在内的二十一世纪技术，而不是二十世纪的军事硬件，这会很有效且非常便宜。（信报）
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