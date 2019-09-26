特朗普称中美贸易协议可能会比人们想象的更快达成

美国总统特朗普周三表示，可能会比人们想象的更快与中国达成贸易协议，以结束持续近 15 个月的贸易战，中国正在从美国购买大量农产品，包括牛肉和猪肉。





“ 他们非常想达成协议 ... 这可能会比你想象的更快发生， ” 特朗普在纽约告诉记者。

特朗普稍后表示，很有可能与中国达成贸易协议，他之前与日本首相安倍晋三讨论了贸易问题。





他说，中国正尽力向他示好，并对记者称， “ 我对他们也很友好。 ”





特朗普周二才在联合国大会上对中国的贸易行为进行了严厉谴责，称在中美贸易谈判中，不会接受一项 “ 糟糕的协议 ” 。





美国贸易代表莱特希泽表示，双方进行了沟通，中方将于 10 月初来美举行磋商。

“ 在现阶段，你想要做的是建立信心，表现出善意，我认为 ... 我们正在这样做， ” 他告诉记者。 “ 如果他能达成一项好的协议，总统想要达成协议。如果他不能 ... 我们还有关税政策。 ”





特朗普周二发表讲话后，中国最高外交官反驳了美国对中国贸易和发展模式的批评。中国国务委员兼外交部长王毅周二对美国的批评作出反击，称中国无意 “ 在国际舞台上玩什么权力的游戏 ” ，同时尊重美国的利益，但在贸易谈判中不接受威胁，也不容许包括香港在内的国内事务受到干涉。中国希望 10 月与美国的下一轮贸易协商能够有正面结果。





10 月初的会谈将包括双方的贸易谈判牵头人：中国国务院副总理刘鹤、莱特希泽和美国财政部长努钦。预计他们将决定，世界上最大的两个经济体是开始为贸易战寻找出路，还是朝着对彼此商品征收更高的新关税迈进。





特朗普试图通过不断提高中国输美产品关税的政策来向中国施压，迫使其同意减少贸易壁垒。周二，他指责中国 “ 大张旗鼓地 ” 窃取商业机密，并表示中国正在利用世界贸易组织 (WTO) 的规则为自己争取利益。





尽管特朗普在他的联合国演讲中表示，美国和中国仍有希望达成协议，但他明确表示，他希望达成一项能重新平衡这两个经济超级大国之间关系的协议。





王毅表示，贸易战给两国带来了不必要的损害，增加了美国公司的成本，推高了消费者物价，压制了美国的增长潜力。 ( 路透社 )





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