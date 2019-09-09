高通携手三星推动5G手机进入大众市场 华为面临制裁困境

高通(QCOM.O)周五承诺，将把搭载高端调制解调器的5G手机带给大众市场，并称明年上市的中价位手机也将搭载其芯片。
高通是全球最大智能手机芯片供应商，目前三星电子(005930.KS)的五款手机均搭载了高通的第五代芯片，其中包括售价1,299美元的盖乐世(Galaxy)S10 5G手机和售价2,000美元的新款折叠屏手机Galaxy Fold。
三星售价较低的A90 5G手机也使用了高通芯片，前一版本则是使用三星自家芯片。三星是全球最大智能手机生产商。
高通总裁Cristiano Amon预测，这些手机将取得可观的销量和规模。
“过渡至5G的速度势将比以往的过渡期更快，”Amon在柏林IFA消费电子展场边向路透表示。“如今我们必须将之带给所有人。”
从美国到欧洲到中国，有超过20家的电信网络运营商、以及相近数量的智能手机制造商正在推出5G服务和手机。Amon估计，可能升级的潜在手机用户数量达22亿。
如此乐观的看法与中国华为面临的重重挑战形成对比；华为是全球第二大智能手机业者，仅次于三星，华为也在IFA上推出其5G芯片组。
华为常务董事兼消费者BG CEO余承东在IFA上盛赞麒麟990芯片组功能“最为强悍”，优于高通骁龙8系列芯片。
由于美国实施贸易制裁，将在9月19日推出的华为5G版Mate 30智能手机可能受到影响，因为这款手机将无法运行官方版本的谷歌安卓操作系统和应用程序服务。
**强大的吸引力**
高通迄今通过最昂贵的骁龙8系平台供应5G芯片，该平台在周五展示了更强大的X55 5G调制解调器，传输速率可达每秒7千兆比特。
高通现在计划在低成本的骁龙6系和7系设备上增添5G能力，这可能使得当前价格高昂的5G手机便宜一些。
联想(0992.HK)的摩托罗拉、小米(1810.HK)、Oppo和Vivo品牌零售价在300美元左右的手机都使用高通6系和7系骁龙芯片。
分析师称，更快的5G网络将促使很多消费者在市场停滞数年后升级手机，尽管网络就位前部分市场已有5G设备进入。
“高通在推动5G生态系统发展方面做出了重要贡献，”行业分析师Paolo Pescatore称。“5G的发展速度超出所有人的想象。”
这将有助于高通与运营商合作推广新设备。运营商在美国推销有补贴手机的情况很常见，但在欧洲较为少见。
德国电讯(Deutsche Telekom) (DTEGn.DE)本周在五个城市启动了5G网络，向早期应用者推广搭载骁龙芯片的三星5G手机盖乐世(Galaxy)S10。(路透社)
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