特朗普政府考虑将在美上市中国公司摘牌 醉翁之意不在酒？

三位了解情况的消息人士周五表示，特朗普政府正在考虑将在美国证券交易所上市的中国公司摘牌，这将是两国间贸易紧张局势的一次严重升级。





其中两位消息人士称，此举将是美国在更大范围内限制对华投资努力的一部分。一位消息人士表示，促使特朗普政府考虑这一行动的原因是对中国企业活动的安全担忧与日俱增。





消息拖累美国三大指数急跌。中国市场将从 10 月 1 日开始为期一周的国庆假期，期间中国金融市场休市。









目前尚不清楚摘牌将如何进行。





今年 6 月，美国两党议员提出了一项议案，要求在美国证券交 易所上市的中国公司接受美方监管，包括披露审计报告，否则将面临摘牌。





长期以来，中国当局一直以国家安全为由不愿允许海外监管机构，对本国会计师事务所，包括国际 “ 四大 ” 会计事务所在华分支机构，进行审计检查。





美国参议员鲁比奥 (Marco Rubio) 表示， “ 不应再允许北京方面成为在美上市中国公司不受美国有关财务透明度和问责制法律法规约束的保护伞。 ”





第三位消息人士表示，摘牌的想法是美方在这场旷日持久的争端中发起的最新攻击。





“ 对美国政府而言，这是一项高度优先事项。不遵守美国上市公司会计监督委员会 (PCAOB) 程序的中国公司对美国投资者构成风险， ” 上述消息人士称。





任何计划都必须得到特朗普总统的批准，而特朗普已经批准了相关讨论，彭博援引一位了解讨论情况的消息人士的话报导称。





官员们还在研究美国如何限制美国公司管理的 股指中中国成份股的数量，彭博援引三位消息人士的话报导称。





美国政府数据显示，截至今年 2 月，共有 156 家中国企业在纳斯达克和纽约证券交所上市，其中至少有 11 家是中国国有企业。





纽交所拒绝置评，纳斯达克、 MSCI 明晟、标普以及富时罗素未能立即回复置评要求。









** 虚张声势？ **





中美高层贸易磋商预计将在 10 月 10-11 日举行。此前双方为期 15 个月针锋相对的关税行动削弱了全球经济增长，导致金融市场大起大落。





其中一位消息人士称，虽然摘牌的想法可能是这些谈判之前的一种策略，但主要目的是对抗中国的军民融合科技公司、旨在占据全球科技行业主导地位的《中国制造 2025 》产业发展计划，以及对新疆地区日益收紧的监视。





该消息人士称，长期以来美方对美国资本给这些活动提供资金感到担忧，特别是在中国国有企业和私营企业之间的界限变得模糊的情况下。





“ 这一切都非常具有破坏性，它只会增加不确定性，给企业投资带来了巨大的负面影响， ” 投资银行 Raymond James 的首席经济学家 Scott Brown 表示。不过他还指出，过去中美双方在磋商前通常都会虚张声势。





“ 你永远不知道这是否是一项为了换取筹码而采取的策略， ”Scott Brown 称。





特朗普周二在联合国大会上对中国的贸易行为进行了严厉抨击，随后一天又释放出这场长达 15 个月的对峙可能近尾声的信号。





“ 他们非常想达成协议。这可能会比你想象的更快发生， ” 特朗普周三在纽约对记者说。





中国表示，不能允许本国公司接受 PCOAB 的监督，因为该国法律规定禁止将任何被视为国家机密或国家安全事项的材料储存、处理或转移出境。





一位知名对华批评人士、美国对冲基金经理 Kyle Bass 周五表示，中国公司如果想在美国上市，就必须遵守美国的规定。





“ 美国应该要求在美国出售的任何证券都要遵守美国的证券法， ”Bass 在推特上写道。 ( 路透社 )





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