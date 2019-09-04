联邦快递称妥善处置了准备寄往香港的管制刀具

美国联邦快递(FDX.N)周二表示，公司妥善处置了一个装有管制刀具准备寄往香港的包裹。之前新华社报导称，该公司非法收寄管制刀具。
新华社并未提供有关该包裹的更多信息，包括其收件方。新华社称之为“管制刀具”，涉案物品已被相关部门暂扣。
“受到质疑的此次收寄是遵照标准安全规定进行了妥善的处置，”联邦快递在声明中称。
“这个包裹来自一个老客户，联邦快递已根据正常程序交给相关部门。这个包裹从未离开寄出地，也没有投递，并由相关部门保存，”联邦快递表示。
当前美中贸易争端升级，新华社的报导也是中国媒体和执法部门对联邦快递的最新发难。
新华社此前在7月报导，中国国家有关部门依法对联邦快递（中国）有限公司未按名址投递快件一案实施调查发现，联邦快递关于将涉华为公司快件转至美国系“误操作”的说法与事实不符，另发现联邦快递涉嫌滞留逾百件涉华为公司进境快件。
上月中旬，福建省福州市公安局晋安分局接到报警，福建某运动用品公司收到由美国联邦快递公司承运的一美国客户寄出的快递包裹，内有枪支。(路透社)
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