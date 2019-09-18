特朗普称对华贸易协议可能在大选前或投票后一天达成

美国总统特朗普周二表示，他的政府可能在总统大选前与中国达成贸易协议，也可能在选民投票后的第二天达成协议。
特朗普乘坐空军一号从新墨西哥州前往加州的途中对记者说，北京方面认为他将赢得连任，但是中国官员更愿意和其他人打交道。
他说，他已经告诉中国，如果在2020年11月3日大选后达成协议，对北京而言，协议条款将比目前能达成的“糟得多”。
“我认为可能很快就会达成协议，可能在选举前，也可能在选举后一天。如果是在选举之后，这将是一项你从未见过的协议，这将是有史以来最伟大的协议，中国知道这一点，”他说。
“他们认为我会赢得大选。中国认为我将轻松获胜，他们很担心，因为我告诉他们，‘如果在大选后达成协议，条款将比目前达成的糟得多。’这是我告诉他们的。他们希望看到其他人获胜吗？肯定的。”特朗普补充说。
两天后，美中两国副手级贸易谈判代表将在华盛顿会晤，进行近两个月来的首次面对面会谈。
会谈的目的是为预计将于10月初举行的高级别磋商铺路。10月初的磋商是为结束两国长达14个月的激烈贸易战寻找解决方案。
上周，美国总统特朗普将原定于10月1日开始实施的对价值2,500亿美元中国输美商品加征关税的计划推迟了两周，此前中国也推迟了对部分美国抗癌药物、饲料原料和润滑剂征收报复性关税的计划。
众议院议长佩洛希(Nancy Pelosi)周二表示，特朗普对中国的贸易操作发起挑战是正确的，但他的策略为中国开启了损害美国农户与消费者的大门。
“我认为我们应该以多边的方式进行，与欧盟等各方配合，”佩洛希对CNBC表示，“不论他打算走哪条路来改善贸易关系，就是不要让对方有能力来损害你的农户与消费者。”
但两国的贸易专家、企业高管和政府官员都表示，美中贸易战已演变为一场政治和意识形态之战，其战线远远超出了关税的范畴，可能需要数年时间才能解决。
他们对路透表示，未来几周的磋商达成的任何协议都可能只是表面的解决方案。(路透社)
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost