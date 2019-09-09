库德洛称美中贸易摩擦可能需要数年时间解决

白宫国家经济委员会主任库德洛(Larry Kudlow)周五表示，特朗普政府希望短期内就能看到9月和10月美中贸易谈判的成果，但他警告称，贸易摩擦的解决可能需要数年时间。
他在白宫外对记者表示，尽管美中两国针对贸易和知识产权问题的磋商已长达18个月，但如果从重要性角度来说，这并算不长，磋商持续的时间可能会长得多。
“考虑到协议的规模和范围，以及在全球的核心重要性，我认为18个月并不很长，”库德洛说。
“这件事的关系如此重大，我们必须做好它，如果要花10年时间，那就花10年，”库德洛补充说。他将此事与冷战时期美国和苏联的对抗相提并论。
库德洛在CNBC和彭博电视上证实，美中两国最高贸易谈判代表将于10月初会面，但他补充说具体日期尚未确定，也不愿预测结果。
中国国务院副总理刘鹤、美国贸易代表莱特希泽和财政部长努钦周四通电话时，确定了自7月底以来的中美首次面对面贸易磋商的计划。贸易副手定于9月中举行会议。
**回到5月**
今年5月以来，持续长达14个月的中美贸易战急剧升级。美国称中方想推翻之前关于修改法律以改善知识产权保护、遏制强制技术转让、并改善美国对中国市场准入等承诺，贸易谈判破裂。
自那以后，美国总统特朗普大幅提高了对价值2,000亿美元的中国商品的现有关税，并对几乎所有剩余的中国进口商品征收或计划征收新关税，以增加他的谈判筹码。
库德洛对彭博电视表示，他无法猜测9月或10月的谈判能否推迟10月1日将2,500亿美元中国商品的关税从25%上调至30%的计划。
“我们希望回到去年5月时的状态，但我不知道有没有可能，我也不想预测任何结果，这是一桩难事，”他在白宫对记者表示。
他也表示，重要的是中方将改革体现于法律的调整，以及任何协议一定要有执法条文，以确保中国遵守承诺。
**全面磋商**
他对福克斯商业网(FOX BUSINESS NETWORK)表示，9月与10月的谈判将包含争端中的所有核心议题。
“所有问题都会拿出来讨论。你可以放心，比如会讨论绝对关键的结构性问题--窃取知识产权、强制技术转让、网络空间、云和金融服务，所有问题都会进行讨论--农产品采购、工业采购、能源采购、降低关税和非关税壁垒，”库德洛说。
库德洛说，虽然10月份的会谈没有先决条件，但库德洛对彭博电视表示，特朗普政府希望“在短期内看到成果”。
“当我们看不到成果时，我们会采取额外的行动。”库德洛表示，“另一方面，如果我们确实看到这些会谈的成果，那么就会取得进展。”
特朗普随后在推特上表示，中国因美国征收关税而在经济上受到损害，但新一轮谈判是积极的。
“‘中国正在咽下这些关税，’”特朗普在推特上写道。“数十亿美元涌入美国。被打击的爱国农民从收到的关税中获得巨额补偿！良好的就业数据，没有通胀(美联储)。中国经历了几十年来最糟糕的一年。谈判正在进行，对大家都有好处!”(路透社)
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost