美国众议院民主党议员对总统特朗普发动弹劾调查

美国众议院的民主党籍议员周三正式对特朗普总统启动弹劾调查，此举可能会戏剧化地改变2020年总统选情。
美国众议院议长佩洛希(Nancy Pelosi)周二与民主党议员召开会议后宣布了她的决定，在这之前几个月她一直排拒民主党内弹劾特朗普的呼声。
在一次简短的全国电视声明中，佩洛希指控特朗普寻求乌克兰帮忙，在2020年大选前污蔑民主党领先候选人拜登。
她形容共和党总统特朗普的行为“背叛他的就职宣誓、出卖国家安全、同时也背弃选举的诚实原则。”
特朗普迅速在推特发文回击，称这项调查是“政治迫害垃圾”。
即使由民主党控制的众议院最终投票支持弹劾特朗普，也不太可能导致他下台。共和党在参议院拥有微弱多数席位，而弹劾裁决需要三分之二多数才能通过。
但由于只有45%的美国人对特朗普作为总统的表现给予认可，在他争取连任之际这个弹劾过程可能会导致他形象有损，尤其是如果在公开听证会期间传出破坏性消息的情况下。
如果美国民众认为民主党人不公平地把矛头对准总统，这也可能提升特朗普的人气。
标普500指数周二收跌0.84%，部分是受对佩洛希宣告的预期影响，亚洲股市周三下滑，因美国可能出现政治不确定性。美元兑多数主要货币整理跌幅。
媒体报导称，特朗普在7月25日致电乌克兰总统泽连斯基(Volodymyr Zelenskiy)，施压其调查民主党总统竞选领先者拜登及其儿子。这些媒体报导令佩洛希改变了态度。
虽然特朗普承认，他与乌克兰总统泽连斯基在7月通电话时谈论了拜登，但否认曾给泽连斯基施加任何压力，尽管特朗普政府挡下了国会批准向基辅提供的近4亿美元军事援助。
最近几天，出于对特朗普政府拒绝遵守一项法律的不满，众议院议员对弹劾的支持大增。这项法律要求公布举报人对特朗普与乌方讨论的投诉报告。
民主党众议员John Yarmuth说，当佩洛西今天提到与特朗普的通话时，她说特朗普已经告诉她“他想要弄清楚，”佩洛西回应特朗普说，“告诉你的人要守法。”
美国参议院周二一致投票通过了一项决议，要求将举报人的报告递交给国会。特朗普的共和党同僚对此没有异议。
众议院将在周三就一项类似的非约束性决议进行投票。(路透社)
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