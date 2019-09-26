特朗普称美日贸易初步协议将为70亿美元美国产品打开日本市场

美国总统特朗普和日本首相安倍晋三周三宣布了两国将要达成的贸易协议的初步细节。特朗普表示，这项协议将为价值70亿美元的美国产品打开日本市场。
美国贸易代表莱特希泽在两国领导人在联合国大会间隙举行的签字仪式结束后表示，初步细节中不包括670亿美元美国对日贸易逆差的最大来源－汽车。他说，日本希望就这个问题进行进一步讨论。
莱特希泽表示，美国无意根据所谓的232条款对日本商品征收国家安全关税，双方将真诚合作，旨在明年4月就协议展开第二阶段磋商。
特朗普在与安倍的签字仪式上表示，该协议的第一阶段将涵盖全球最大和第三大经济体之间价值400亿美元的数字贸易。特朗普补充说，双方的谈判人员将继续磋商。
两位领导人没有提及特朗普此前做出的对日本汽车征收关税的威胁。
本周早些时候，谈判在最后一刻遇阻，因为日本曾在最后一刻寻求特朗普保证，在谈判继续进行期间，不会根据232条款对日本汽车和零部件征收关税。
美国贸易代表办公室称，特朗普和安倍签署的协议是他们在农业、工业产品和数字贸易市场准入谈判中取得的“初步成果”。
“根据我们今天宣布的市场准入协议，日本将向另外约70亿美元的美国农产品开放市场。日本将大幅下调，甚至完全取消，美国牛肉、猪肉、小麦、奶酪、玉米、葡萄酒等产品的关税，”特朗普在签字仪式上表示。
美国贸易代表办公室称，约90%的美国食品和农产品可以免税或降低关税进入日本，但是小麦仍将年受到配额限制。然而，许多最新获得准入的产品仍将面临关税，这些关税将在数年内逐步取消。
包括切花和酱油在内的少量日本农产品，以及包括机床、汽轮机、自行车和乐器在内的多种日本工业产品的关税将被下调或取消。
美国贸易代表办公室表示，数字贸易协定在很大程度上遵循了美国的互联网发展模式（禁止对跨境数字下载征税），以及要求数据本地化的规定（将数据存储在一国境内的实体设备上），包括金融服务业的数据。(路透社)
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