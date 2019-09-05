香港特首称正式撤回《逃犯条例》修订 提四项行动冀让社会向前行

针对由《逃犯条例》修订引起的风波并导致的困局，香港特区行政长官林郑月娥周三提出四项行动，包括正式撤回条例草案，完全释除市民的疑虑；并希望这些行动能作为社会向前行的起点。





“ 我和团队很希望，今天提出的四项行动，可以为打破困局走出一步，以对话代替对立，为社会带来改变。 ” 林郑月娥傍晚透过视像录影向全港市民发表讲话时称。





然而，对于民间提出包括撤回修例、成立独立调查委员会以还原导致这场风波的真相等五大诉求，林郑月娥只具体回应了正式撤回修例这一项，并指保安局局长会在立法会复会后，按《议事规则》动议撤回条例草案。社会抗争活动能否就此缓和甚至平息，仍是未知之数。





林郑月娥表示，政府今天提出的四项行动是对民间五大诉求的诚挚及庄严的回应。

“ 我知道，我们的回应未足以平息社会上许多人的怨气，但不断升级的暴力，持续冲击社会秩序，又能否解决目前的困局呢？请大家想一想，我们是否应该透过对话，为香港寻找出路？ ” 她说。





对于成立独立调查委员会，林郑月娥重申，政府认为有关警方执法行动，应该按既定机制，交由专责的独立监警会处理，而不应该另设独立调查委员会。她表示，会全力支持监警会的工作，除了邀请海外专家，亦已委任两位新成员加入监警会，分别是前高官余黎青萍和资深大律师林定国。





另外两项行动分别是：由本月开始，她和所有司局长走入社区与市民对话，透过对话平台一起去探讨解决方法；以及邀请社会领袖、专家和学者，就社会深层次问题进行独立研究及检讨，向政府提出建议。





中国国务院港澳事务办公室昨天表示，香港局势已经出现积极变化，止暴制乱、恢复秩序已成社会共识。现在已经到了维护 “ 一国两制 ” 、维护香港繁荣稳定的重要关头；中央政府支持香港特区政府运用一切必要的手段止暴制乱、维护香港法治。





** 抗争活动持续，本地经济受创 **





这次修例风波引发了香港长达近三个月抗议活动，导致社会撕裂，并对本地经济造成负面影响。 7 月份零售业销售进一步转差，并录得近三年半来最大跌幅；月内访港旅客按年倒退 4.8% ，其中来自内地的旅客跌幅达 5.5% 。





此外，今年上半年香港 GDP 按年增长 0.5% ，为 2009 年衰退以来最弱。由于香港第二季 GDP 出现按季下跌 0.4% ，若第三季继续呈负增长，技术上本港会陷入经济衰退。





《逃犯条例》修订源起于一宗香港男子在台湾杀害一名香港女子的案件，由于港台没有引渡协议，香港警方只能控告男子使用该女子的信用卡洗黑钱罪，男子早前被判囚 29 个月，预计将于 10 月刑满出狱。政府指如不解决现时在处理刑事事宜相互法律协助和移交逃犯制度方面的缺陷，香港将成为罪犯的匿藏之地。





然而，反对修订的意见认为，修例有机会令本港居民及居港外国人被移交到内地接受审讯，担心影响本港新闻自由和营商环境，要求当局撤回修例；多个外国商会亦反对修例建议。





政府原本计划在 6 月 12 日就草案进行二读，但当日立法会被数以万计示威者包围并占领附近主要干道，警方在驱散示威者时双方发生严重冲突，导致多人受伤，而立法会当日亦未能如期二读。





其后，林郑月娥在 6 月 15 日宣布暂缓修例工作，并停止条例草案的立法工作，但仍未能平息社会疑虑，抗争活动持续。在 7 月 9 日，林郑月娥承认修例工作完全失败，并清晰说明《逃犯条例》修订已经 “ 寿终正寝 ” ，但始终拒绝正式撤回修订。





路透周一报导，林郑月娥上周与商界人士闭门会面时说，她为香港引发一场政治危机，是不能原谅的破坏；如果她有选择，便会辞职和道歉。昨天她会见传媒时表示，她由开始到现在都从未向中央政府提出辞职，因有信心能够协助香港走出困局。（路透社）

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