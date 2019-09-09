俄宣布愿对美出售核导弹 美国拒绝并试射4枚导弹

美国《新闻周刊》网站9月6日发表汤姆·奥康纳的文章《就在美国拒绝俄罗斯出售先进武器的提议之际，美国连发4枚导弹》，摘编如下：
就在俄罗斯总统弗拉基米尔·普京透露，他已向美国总统主动提出愿意出售先进武器之际，美国军方过去3天试射了4枚可携带核弹头的导弹。
美国海军6日在新闻稿中说，它利用位于加利福尼亚州圣迭戈附近海域的俄亥俄级弹道导弹潜艇“内布拉斯加”号，对“三叉戟”II型潜射弹道导弹“进行了4次预定导弹试射”。声明说，4日和6日分别进行了2次发射，但“都不是为了应对当前的世界局势”。
此前一天，普京在东方经济论坛全体会议上说，他早在6月就告知特朗普总统，美国可以购买莫斯科即将推出的一些最先进武器，包括可携带核弹头的导弹和高超音速导弹，以便在军事竞争对手之间“平衡一切”。这位俄罗斯领导人接着说，一位美国高级官员6日表示“他们很快就会自己生产出来”。
这位没有透露姓名的特朗普政府官员称：“美国没有多少理由考虑从俄罗斯购买先进的导弹技术。在导弹技术的安全开发、测试和使用方面，美国与俄罗斯相比具有重大的比较优势。”
“三叉戟”导弹主要由海基导弹组成，占据美国“核三位一体”——包括陆地和空中能力——核导弹的大约70%。2018年2月，特朗普公布了新的核态势评估报告，其中包括为“三叉戟”导弹研发低当量W76核弹头的计划，这样的内容修改可能会增加爆发核冲突的可能性，因而令人担心。
普京和他的高级官员一再向特朗普政府提出这个问题，后者指责莫斯科已经在研究此类低当量武器，但两位领导人似乎都下定决心要以这样或那样的方式对武器库进行现代化改造。
在特朗普发表核报告一个月后，普京宣布研发据说能够击败所有现代甚至未来导弹防御系统的新型高技术武器。这些武器包括RS-28“萨尔马特”洲际弹道导弹、“先锋”高超音速滑翔导弹、KH-47M2“匕首”空射高超音速导弹、9M730“海燕”核动力巡航导弹和“海神”核动力水下鱼雷无人潜航器。今年早些时候，普京还披露了正在进行的俄罗斯高超音速潜射巡航导弹3M22“锆石”的试验。
普京认为，这种措施是必要的，以应对美国早在2002年就放弃1972年签署的《反弹道导弹条约》和在东欧扩充一度被禁止的高技术防御系统所引发的“军备竞赛”。
特朗普发誓要扩大美国反导基础设施，今年8月又退出了另一项冷战时期的军备控制协议——《中导条约》。
美国曾说，俄罗斯研发的9M729型巡航导弹违反了该协议。但莫斯科官员说，他们的五角大楼同行已经违反了规定，在罗马尼亚和波兰的防御系统中安装了用于进攻性武器的发射装置。双方都否认了各自针对他们提出的指控。美国退出协议几周后，就用同一批装置发射了一枚射程为310英里（1英里约合1.6公里）的巡航导弹，不过五角大楼说，其型号是不同的。
普京坚称，他将遵守自我约束的暂停部署此类中程武器的规定，但只是在特朗普没有首先这么做的情况下。这位俄罗斯领导人还表示，作为对8月美国试射的回应，他已经下令研发这种系统。
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