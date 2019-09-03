香港特首称从未提呈辞 止暴制乱工作没有偏离一国两制及高度自治

香港特区政府行政长官林郑月娥周二称，她由开始到现在都从未向中央政府提出呈辞，因有信心能够带领特区团队走出困局，而香港止暴制乱工作没有偏离“一国两制”及“高度自治”。
林郑月娥在行政会议开会前向传媒并表示，现时最担心是暴力升级的问题，因此政府首要目标是让暴力停下来，社会恢复平静，但必须用法治手段，包括警队。
再被问到政府会否引用《紧急情况规例条例》，林郑月娥重申，政府有责任在现行法律中检视有哪些适当条文可以应用于停止暴乱情况，目前仍在研究之中。
路透周一报导，林郑月娥上周与商界人士闭门会面时说，她为香港引发一场政治危机，是不能原谅的破坏；如果她有选择，便会辞职和道歉。
政府仓促修订《逃犯条例》引发的社会风波及大型示威活动已经持续接近三个月，迄今未有平息迹象，示威一方指政府拒绝回应包括撤回修例、成立独立调查委员会等五大诉求，亦不满警方执法时滥用权力和暴力；政府方面则指已充分回应诉求，因修例“已死”，而政府亦已启动监警会调查警方在各个大型公众活动的处理方法。（路透社）
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost