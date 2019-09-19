任正非:华为可多购美晶片软件 缓与美国政府冲突

中国电讯设备生产商华为创办人任正非认为，华为可多购买高通(Qualcomm)及英特尔(Intel)的晶片、谷歌(Google)及微软(Microsoft)的软件，以及支援美国大学教授的研究等，以缓解华为与美国政府之间的冲突。
任正非接受《纽约时报》访问时表示，华为未有打算把设备卖到美国，因此深层次的矛盾还没有产生，又称华为可向美国企业转让所有5G技术和工艺秘密，帮助美国建立5G产业，令中美欧形成三角平衡体系，但需要美方接受才可行。
任正非又称，当务之急是要修补美国将公司列入实体清单带来的创伤，形容华为就像破飞机，已经被打得千疮百孔，必须要把洞补好，否则飞不回来。但他强调，不会主动找美国政府沟通，将继续走法律程序，如果美国真正有诚意主动找华为沟通，改变现时的无理做法，双方可以谈。
被问到如果华为手机不能用Android系统及英特尔的晶片，华为会否开发自己的系统，任正非回应称，只要市场有需求，都一定会有替代产品。
至于会否考虑让华为在纽交所或者纳斯达克上市以解决透明度问题，任正非强调，华为不是去美国做生意，而是通过转让技术支持美国企业在美做生意。华为提供一个5G的基础平台后，美企可以在这个技术上往6G奋斗。美国亦可以修改5G平台，从而达到其安全保障。
谈及6G，任正非指出，跳过5G，直接上6G是不会成功的，因6G的毫米波发射范围太短，构建一个6G网很困难，相信是10年以后的事。
任正非早前接受《经济学人》访问时指出，集团或以收取一次性费用的方式，向西方买家出售现有5G专利、牌照、代码、技术蓝图和生产技术窍诀的「永久访问权」。他解释，收购方可以修改源代码，这意味着华为或中国政府都不会对使用新公司设备所建设的电讯基础设施，拥有假设控制，让各方都能以其满意的方向推动技术发展。（信报）
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