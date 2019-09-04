经济学家大幅下调2019年新加坡经济成长预估--金管局调查

新加坡金融管理局周三公布的一项调查显示，经济学家大幅下调对2019年新加坡经济成长的预估，认为贸易紧张局势以及中国经济放缓是该国经济面临的最主要风险。
金管局对23位经济学家调查的预估中值显示，今年新加坡国内生产总值(GDP)预计成长0.6%，增幅远低于6月金管局上次调查时的2.1%。
从政府新近下调后的预估区间来看，0.6%的增幅也只是刚刚进入上半区。新加坡贸工部上月将预估区间调降至0-1%，原先为1.5-2.5%。
中美两国贸易战影响到全球供应链，打击企业投资和利润，新加坡也受到重创。
8月13日公布的第二季度GDP终值显示，该国经季节调整后的GDP环比年率为萎缩3.3%。
萎缩程度略小于政府公布的初值，但大于路透调查预估的萎缩2.9%，并与第一季的强劲增长3.8%形成鲜明对比。
在金管局最新调查中，分析师下调了对多数主要宏观经济指标的预估，但上调了对金融、保险和民间消费部门的预估。
调查预计，新加坡第三季经济同比增长0.3%，高于第二季的同比增幅0.1%。
调查显示，2020年全年经济料增长1.6%。
新加坡第三季GDP增速初值，将在10月与金管局的半年度货币政策声明同日发布。具体日期尚未宣布，但将不会晚于10月14日。(路透社)
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