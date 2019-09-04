华为称美国政府诱使或强迫其员工提供公司信息

中国华为技术有限公司表示，美国政府已指示执法机关“强迫”或“诱使”该公司员工做不利于公司的事情；美国的举动可能威胁到华为的生存，公司对此加强了回应。
华为上述表态见诸周二的一份新闻稿以及路透看到的一份未标明日期的文件。
在与中国的贸易战当中，美国政府于5月将华为列入一份实体名单，实际上禁止华为获取关键的美国元器件和技术，特别是谷歌(GOOGL.O)为安卓(Android)系统设备提供的应用与服务。
华为周二表示，美国政府动用司法和行政力量以及其他手段，干扰该公司及其合作伙伴的业务。
司法部一名发言人称，虽然他们并不对特定调查置评，但“在所有情况下，我们的调查手段都符合法律，所有调查对象都享有相同权利，那就是我们的宪法所赋予、而且由独立司法保护的正当程序。”
华为在公开声明中表示，以不正当的方式搜查、扣押、甚至拘捕华为员工或合作伙伴；通过联邦调查局(FBI)上门约谈的方式进行施压，要求华为员工作为内应配合获得华为信息。
根据华为公布的文件，八名员工被卷入此类事件，其中几人是美国公民。他们所有人都是公司中高层管理人士。最新一次事件发生在8月28日，华为美国办公室的一名雇员向公司报告，FBI登门要求其成为线人。
司法部表示，FBI不会另行回应。
华为并未提供任何证据证明上述指控，称是雇员向公司报告了这些情况。路透无法独立证实华为提供的信息。
华为文件称，自年初以来，至少有三名美国雇员被美国执法机构联系。
除了指责美方向员工施压之外，华为还称，美国政府对公司发起网络攻击并动员与华为合作的企业提出没有事实根据的指控。文件并未提供有关这些行为的具体细节。
华为还指控美国当局根据已经结案的民事案件选择性发起刑事调查，并以技术窃取指控提起刑事诉讼。
“事实上，针对华为的刑事诉讼没有一项是针对公司的核心技术，美国政府提出的任何指控都没有充足的证据支持，”华为称。(路透社)
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