苹果公布iPhone 11手机 配备2倍光学变焦镜头

美国苹果公司周二在秋季产品发布会上宣布，推出3个型号的新款手机系列，包括iPhone 11、iPhone 11 Pro及iPhone 11 Pro Max。其中，iPhone 11 手机背部配备双摄像头，包括一个全新的2倍光学变焦广角镜摄像头。
iPhone 11手机正面也配备一个解像度达到1200万像素的摄像头，能拍摄慢动作视频，用户也可以用来制作广角镜自拍。iPhone 11零售价为699美元，较iPhone XR低50美元。
新款iPhone 11将提供六种颜色，包括紫、绿、黄、白、红和黑色，屏幕尺吋为6.1英吋。相比上一代iPhone XR，iPhone 11的电池续航能力延长1小时，面部识别功能Face ID的辨别速度更加快。
苹果表示，iPhone 11采用A13 Bionic晶片，为历来运行速度最快的中央处理器(CPU)与图片处理器(GPU)。新款手机的传感器性能也获得提升，使黑暗环境下的图像感光能力增强，色调配对处理能力同样得到强化。
新款iPhone售价699、999、1099美元
iPhone 11 Pro及iPhone 11 Pro Max分别采用5.8吋和6.5吋OLED屏幕，手机背面配备全新的3摄像头系统，当中包括一个远距拍摄镜头、广角镜头，以及视角达到120度的超宽摄像头，并且能拍摄4K视频，每秒钟30帧图像。
iPhone 11 Pro及iPhone 11 Pro Max在多项功能都获得提升，运作速度更快、用电更加节省。其中，iPhone 11 Pro的电池续航能力较上一代iPhone XS延长四小时；iPhone 11 Pro Max的电池使用时间也多四小时。
iPhone 11 Pro零售价为999美元，iPhone 11 Pro Max价格为1099美元。各型号新款手机由美国太平洋标准时间本周五上午5时接受预定，本月20日首批付运。
产品发布会于本港时间周三凌晨1时，在苹果加州总部的乔布斯剧院(Steve Jobs Theater)举行，行政总裁库克(Tim Cook)亲自上阵推介产品。
市场调查机构IDC的报告提到，iPhone会在2020年较后的时间才具备5G功能。（信报）
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