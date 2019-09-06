苹果传研iPhone屏下指纹识别 最早明年推

苹果公司据报正在开发屏幕下指纹技术，最早将应用于明年推出的iPhone。
外电引述消息人士指出，该技术正在苹果内部和海外供应商之间进行测试，但其发布时间也可能推迟至2021年的iPhone更新。
消息称，即将推出的指纹识别器将嵌入屏幕，让用户可以在屏幕的大部分区域扫描指纹，并与现有的Face ID系统协同工作。如果测试成功，苹果正考虑在明年的iPhone型号中，加入这种技术。据悉，供应商已经证明能够将这项技术整合到iPhone中，但苹果尚未做到量产。
另外，苹果也在开发iPhone SE之后的首款低价iPhone。消息人士透露，新款低价iPhone最早可能在明年上半年亮相，看起来像iPhone 8，屏幕为4.7吋，预计会在HOME键内置Touch ID，而非屏下指纹识别。
苹果将于下周二(10日)发布新iPhone。报道指，新款iPhone将具备升级了的Face ID传感器；高级版的新iPhone还将包括弱光摄影升级、改进防水性、防碎玻璃技术、更快的处理器，以及为AirPods充电的新方法。对于2020年，苹果正在规划更大的iPhone升级，采用5G技术、更快的处理器和3D镜头、增强版增强现实(AR)功能。
随着iPhone XR和iPhone XS的推出，苹果去年起停止销售带有Touch ID的新款iPhone，称Face ID比指纹扫描更安全。但凭借计划中的低价iPhone和未来具有屏下指纹识别功能的设备，Touch ID显然将卷土重来。（信报）
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