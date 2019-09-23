华为顶级硬件的Mate 30手机，没了Google海外消费者会买账吗？

中国通讯产品制造公司华为，日前在德国慕尼黑发布了拥有顶级硬件配置的 Mate 30 手机，但在这豪华硬件配置中，却无法安装 Google 移动应用，这在中国市场没有问题，但在国外，消费者会买账吗？







Google 应用软件，包括最流行的电邮应用 Gmail 、最流行的视频发布、播放与社交平台 YouTube ，以及 Google 搜索和 Google 地图，以及应用软件商店 Google Play ，都无法安装。





全世界都在问，华为，行吗？





华为 19 日在德国慕尼黑会展中心举办新闻发布会，发布华为 2019 年的旗舰手机 ——Mate 30 系列智能手机。





中国国家通讯社新华社的新闻稿特别指出：该系列的 5G 版本是华为全球首款第二代 5G 手机。





新华社引述华为消费者业务 CEO 余承东在发布会现场介绍，华为 Mate 30 系列手机搭载了麒麟 990 系列芯片，使用了基于安卓的 EMUI 10 操作系统，并将提供 6 种配色。 Mate 30 Pro 还配备了超感光徕卡电影四摄和超曲面环幕屏。





新华社说，据介绍， Mate 30 系列的 5G 版本为全球首款第二代 5G 手机，搭载了麒麟 990 芯片的 5G 版本，后者采用了 7nm+EUV 工艺制程，将处理器和 5G 基带合二为一，使芯片集成度大幅提升，功耗和发热大幅降低。这款 5G 手机可实现 2G/3G/4G/5G 全网通、 5G+4G 双卡双待。





报道引述余承东表示： “Mate 30 系列融入了华为对于科技与美学、移动影像、创新交互等新生活方式的探索，以创新重构旗舰机想象，让每一个人手握超级智慧。 ”





新华社这篇 500 字的报道，主要聚焦在华为的硬件配置及第二代 5G 功能上，却没有提及这款手机是华为第一个没有 Google 应用软件的手机。





华为这次手机不是在中国境内发布，而是选择在依赖 Google 生态系统的海外发布，却没有甚至可以说无法安装 Google 的主要软件，实在是一个令华为手机海外爱好者扼腕的局面。





对华为的盛大发布会，海外媒体都聚焦在 Google 这一点上。





路透社的电讯稿说，华为发布的这款手机，以顶级的功能，来挑战苹果的 iPhone 11 ，但是发布会却对没有安装 Google 的受欢迎的应用软件，进行低调处理。





路透社说，在德国城市慕尼黑举行的盛大发布会上，华为表示，与最新的苹果 iPhone 相比， Mate 30 Pro 和 Mate 30 的设备更紧凑，相机更灵敏，超曲面环幕屏更生动。





报道引述余承东指，华为这款手机的连接速度比三星的 5G 手机快 50% 。





但路透社指出，这是自从美国总统特朗普今年 5 月下令对华为实施禁售令以来，华为第一次推出新款手机。





禁售令导致 Mate 30 手机无法使用有许可证的 Google 手机操作系统安卓，以及无法使用手机应用服务，包括 Google Play 软件应用商店，以及 Gmail, Youtube 和 Google 地图等服务。





但是，华为坚持推出该产品，并认为 Mate 30 的设计和硬件仍然会赢得拥趸。





余承东在发布会上说： " 这是世界上性能最好的智能手机。 "





“ 是的，我们在 Google 移动服务方面有一些限制，但是我们在手机本身拥有巨大的优势。 ”





显然，华为手机发布会却笼罩在无法使用 Google 应用的巨大的阴影之下。





余承东表示， Mate 30 手机用户可以通过其他应用商店下载 Facebook ， WhatsApp 和 Instagram 等世界热门应用软件，但是用户可能只能通过网页浏览器来使用 Google 的 YouTube 服务。





但是，路透社引述专家说，华为 Mate 30 手机使用的是安卓的开源系统本身意味着，一些应用软件将不能平顺地在手机上运行。





华为在欧洲举行这款手机的发布会，凸显了华为对这个 5 亿消费者市场的重视程度。美国对华为发布禁售令后，华为在欧洲的市场份额丢失了 5 个百分点。









华为将失去海外市场？





在没有 Google 软件的情况下，分析师们认为，华为可能难以赢得国外的消费者。





知名 IT 顾问公司高德纳公司的金默曼说： “ 尽管这款手机拥有很多可爱的功能，但我觉得它不会销售得比之前的手机更好。 ”





出席发布会的金默曼说： “ 一般用户不会接受这种难以使用喜爱的应用软件的情况。 ”





分析师文德瑟指出： “ 在外形设计方面，华为已经击败了苹果，但这些外观漂亮的设备，在没有 Google 生态系统的情况下，很难销售。 ”





新加坡海峡时报引述全球性行业分析公司 Counterpoint 的分析师沙玛说，中国境外的安卓用户已经 “ 锁定 ” 了 Google 移动服务生态系统， “ 没有很多其他选择能够可靠、高质量地提供这些服务。 ”





对这些忧虑，有媒体引述余承东本月早些时候说，华为一直在寻找方法让 Mate 30 的用户自行安装 Google 的应用软件，其实是很容易的。





但是，海峡时报报道说，分析师仍然持怀疑态度。对于安卓的熟手来说，手动安装非官方授权来源的应用可能很容易，但对普通用户而言则不那么容易。





国际数据公司的研究经理卡尔说： “ 假如一名消费者，买了一架豪华的手机，却不得不通过所有这些额外的步骤，却不敢肯定这些应用软件可以平顺地运行，这将是一个很大的威慑。 ”





这还存在恶意软件进入手机的风险，因为替代的应用程序源可能没有经过安全性监控和测试。





余承东承认，没有了 Google 软件，其海外销售会受到影响。但福布斯网站引述余承东说：虽然海外销售受到影响， " 中国的销售会增加很多，因为这是世界最具竞争力了 5G 旗舰手机。 "





华为怎么办？





没有了 Google 软件，华为手机缺乏了海外市场的生态系统，其销售会受到打击显然已经是包括华为在内的共识。但华为会怎么做？





市场研究公司 Forrester 副总裁兼首席研究顾问胡申说，对于华为来说，要发展 Google 的替代品，无论是操作系统还是打造开发者的生态系统，都需要时间。





目前，华为正在发展自己的操作系统鸿蒙，可能会在明年的 P40 手机上运用。





此外，华为也宣布一项开源软件的生态系统，希望吸引全球的开发者使用这个生态系统。





华为未来 5 年将投资 15 亿美元，提升目前的开发者计划。华为将向大学、个人、起步公司和企业提供资金，支持他们学习、开发产品和市场化。





华为的目标是，和全球 1000 所大学合作，在 5 年内，培育 500 万个开发者，以吸引更多的人才和业者进入华为的生态系统。





不过，华为也体认到中间的困难。





华为云与人工智能产品与服务首席技术官张顺茂承认，无论从技术和商业层面，要让开发者和企业来到华为开源生态系统，都具有挑战性。





他说： “ 商业层面的挑战性在于，从一个成熟的系统来到一个新兴的系统。 ”





他说，这就是为什么华为专注于对开发人员计划进行大量投资以便为开发人员提供足够支持的原因。





不过，有行业专家指出，华为有望成为全球开源舞台上的中国声音。





上海交通大学计算机科学与工程系教授，博士生导师，学科带头人梁晓峣说： “ 当我们谈及开源软件时，我们常常听到 Linux 和 Google ，现在我们有了中国自己的版本。 ”





他指出，未来十年，华为将成为中国和全球开源世界的主要驱动者。





张顺茂说，自从 2015 年开发者计划启动以来，华为已经培养了 130 万开发人员，并与 14,000 个软件和硬件制造商合作。





华为 Mate 30 手机将于下个月在欧洲上市，并于下星期在中国上市，余承东说。其价格为 799 欧元（ 884 美元），高级版 Mate 30 Pro 价格从 1099 欧元起跳， Mate 30 Pro 5G 则从 1199 欧元起跳。此外，保时捷版的价格为 2,095 欧元。





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