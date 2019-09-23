华为顶级硬件的Mate 30手机，没了Google海外消费者会买账吗？

中国通讯产品制造公司华为，日前在德国慕尼黑发布了拥有顶级硬件配置的Mate 30手机，但在这豪华硬件配置中，却无法安装Google移动应用，这在中国市场没有问题，但在国外，消费者会买账吗？
Google应用软件，包括最流行的电邮应用Gmail、最流行的视频发布、播放与社交平台YouTube，以及Google搜索和Google地图，以及应用软件商店Google Play，都无法安装。
全世界都在问，华为，行吗？
华为19日在德国慕尼黑会展中心举办新闻发布会，发布华为2019年的旗舰手机——Mate 30系列智能手机。
中国国家通讯社新华社的新闻稿特别指出：该系列的5G版本是华为全球首款第二代5G手机。
新华社引述华为消费者业务CEO余承东在发布会现场介绍，华为Mate 30系列手机搭载了麒麟990系列芯片，使用了基于安卓的EMUI 10操作系统，并将提供6种配色。Mate 30 Pro还配备了超感光徕卡电影四摄和超曲面环幕屏。
新华社说，据介绍，Mate 30系列的5G版本为全球首款第二代5G手机，搭载了麒麟990芯片的5G版本，后者采用了7nm+EUV工艺制程，将处理器和5G基带合二为一，使芯片集成度大幅提升，功耗和发热大幅降低。这款5G手机可实现2G/3G/4G/5G全网通、5G+4G双卡双待。
报道引述余承东表示：“Mate 30系列融入了华为对于科技与美学、移动影像、创新交互等新生活方式的探索，以创新重构旗舰机想象，让每一个人手握超级智慧。”
新华社这篇500字的报道，主要聚焦在华为的硬件配置及第二代5G功能上，却没有提及这款手机是华为第一个没有Google应用软件的手机。
华为这次手机不是在中国境内发布，而是选择在依赖Google生态系统的海外发布，却没有甚至可以说无法安装Google的主要软件，实在是一个令华为手机海外爱好者扼腕的局面。
对华为的盛大发布会，海外媒体都聚焦在Google这一点上。
路透社的电讯稿说，华为发布的这款手机，以顶级的功能，来挑战苹果的iPhone 11，但是发布会却对没有安装Google的受欢迎的应用软件，进行低调处理。
路透社说，在德国城市慕尼黑举行的盛大发布会上，华为表示，与最新的苹果iPhone相比，Mate 30 Pro和Mate 30的设备更紧凑，相机更灵敏，超曲面环幕屏更生动。
报道引述余承东指，华为这款手机的连接速度比三星的5G手机快50%。
但路透社指出，这是自从美国总统特朗普今年5月下令对华为实施禁售令以来，华为第一次推出新款手机。
禁售令导致 Mate 30 手机无法使用有许可证的Google手机操作系统安卓，以及无法使用手机应用服务，包括Google Play软件应用商店，以及Gmail, Youtube和Google地图等服务。
但是，华为坚持推出该产品，并认为Mate 30的设计和硬件仍然会赢得拥趸。
余承东在发布会上说："这是世界上性能最好的智能手机。"
“是的，我们在Google移动服务方面有一些限制，但是我们在手机本身拥有巨大的优势。”
显然，华为手机发布会却笼罩在无法使用Google应用的巨大的阴影之下。
余承东表示， Mate 30 手机用户可以通过其他应用商店下载Facebook，WhatsApp和 Instagram等世界热门应用软件，但是用户可能只能通过网页浏览器来使用Google的YouTube服务。
但是，路透社引述专家说，华为Mate 30手机使用的是安卓的开源系统本身意味着，一些应用软件将不能平顺地在手机上运行。
华为在欧洲举行这款手机的发布会，凸显了华为对这个5亿消费者市场的重视程度。美国对华为发布禁售令后，华为在欧洲的市场份额丢失了5个百分点。
华为将失去海外市场？
在没有Google软件的情况下，分析师们认为，华为可能难以赢得国外的消费者。
知名IT顾问公司高德纳公司的金默曼说：“尽管这款手机拥有很多可爱的功能，但我觉得它不会销售得比之前的手机更好。”
出席发布会的金默曼说：“一般用户不会接受这种难以使用喜爱的应用软件的情况。”
分析师文德瑟指出：“在外形设计方面，华为已经击败了苹果，但这些外观漂亮的设备，在没有Google生态系统的情况下，很难销售。”
新加坡海峡时报引述全球性行业分析公司Counterpoint的分析师沙玛说，中国境外的安卓用户已经“锁定”了Google移动服务生态系统，“没有很多其他选择能够可靠、高质量地提供这些服务。”
对这些忧虑，有媒体引述余承东本月早些时候说，华为一直在寻找方法让 Mate 30 的用户自行安装Google的应用软件，其实是很容易的。
但是，海峡时报报道说，分析师仍然持怀疑态度。对于安卓的熟手来说，手动安装非官方授权来源的应用可能很容易，但对普通用户而言则不那么容易。
国际数据公司的研究经理卡尔说：“假如一名消费者，买了一架豪华的手机，却不得不通过所有这些额外的步骤，却不敢肯定这些应用软件可以平顺地运行，这将是一个很大的威慑。”
这还存在恶意软件进入手机的风险，因为替代的应用程序源可能没有经过安全性监控和测试。
余承东承认，没有了Google软件，其海外销售会受到影响。但福布斯网站引述余承东说：虽然海外销售受到影响，"中国的销售会增加很多，因为这是世界最具竞争力了5G旗舰手机。"
华为怎么办？
没有了Google软件，华为手机缺乏了海外市场的生态系统，其销售会受到打击显然已经是包括华为在内的共识。但华为会怎么做？
市场研究公司Forrester副总裁兼首席研究顾问胡申说，对于华为来说，要发展Google的替代品，无论是操作系统还是打造开发者的生态系统，都需要时间。
目前，华为正在发展自己的操作系统鸿蒙，可能会在明年的P40手机上运用。
此外，华为也宣布一项开源软件的生态系统，希望吸引全球的开发者使用这个生态系统。
华为未来5年将投资15亿美元，提升目前的开发者计划。华为将向大学、个人、起步公司和企业提供资金，支持他们学习、开发产品和市场化。
华为的目标是，和全球1000所大学合作，在5年内，培育500万个开发者，以吸引更多的人才和业者进入华为的生态系统。
不过，华为也体认到中间的困难。
华为云与人工智能产品与服务首席技术官张顺茂承认，无论从技术和商业层面，要让开发者和企业来到华为开源生态系统，都具有挑战性。
他说：“商业层面的挑战性在于，从一个成熟的系统来到一个新兴的系统。”
他说，这就是为什么华为专注于对开发人员计划进行大量投资以便为开发人员提供足够支持的原因。
不过，有行业专家指出，华为有望成为全球开源舞台上的中国声音。
上海交通大学计算机科学与工程系教授，博士生导师，学科带头人梁晓峣说：“当我们谈及开源软件时，我们常常听到Linux和Google，现在我们有了中国自己的版本。”
他指出，未来十年，华为将成为中国和全球开源世界的主要驱动者。
张顺茂说，自从2015年开发者计划启动以来，华为已经培养了130万开发人员，并与14,000个软件和硬件制造商合作。
华为Mate 30手机将于下个月在欧洲上市，并于下星期在中国上市，余承东说。其价格为799欧元（884美元），高级版Mate 30 Pro价格从1099欧元起跳，Mate 30 Pro 5G则从1199欧元起跳。此外，保时捷版的价格为2,095欧元。
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