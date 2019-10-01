新加坡这一招要让人人活过100岁

新加坡是世界上最长寿的国家，不过，新加坡现在要让百万公民戴上智能手表，以跟踪老人的健康，这样一来，新加坡人的寿命会变得更长。
联合国2019年评出的最长寿的10个国家榜单中，新加坡以人均寿命76.5岁，名列全球第一，相较于排名第二的日本的74.9岁。
如此傲人的长寿之国，新加坡似乎还不满意，新加坡最近推出一项举措，显然是要让老人全部活过100岁啊！
不久前，全球知名智能手表Fitbit披露一项消息，新加坡政府和Fitbit签署协定，要购买100万个智能手表。
根据这项协定，Fitbit将向这100万新加坡公民，提供健康跟踪和服务。这是新加坡的一项健康举措，从今年10月份开始。
未来，获得这智能手表的新加坡人，只要每月支付10新元（7.23美元）一年，就可免费获得Fitbit提供的健康跟踪服务。
Fitbit说，这也是该公司首次将可穿戴设备和数字健康平台相整合，并进入国家公共健康计划。
新加坡人口有570万人，但公民总数为350万人。100万智能手表用户占新加坡公民的29%。
由于新加坡快速进入老年化，新加坡政府对心脏病和糖尿病的患病率高企，深感关切。
新加坡政府购买的这100万个智能手表，用户为收到个人化的健康建议和提醒，也会鼓励用户多运动和健康饮食，并协助提高睡眠质量。
新加坡健康促进局说，对于新加坡的这项计划，有很多竞标者，包括很多知名的国际企业。
近年来，越来越多的科技公司推出各种先进的智能手表，以协助监控用户的健康，尤其是心脏监控和跌倒报警功能。
苹果的故事
不久前，美国1名男子日前在公园骑自行车时，不慎摔倒并当场去意识。当时附近没有人经过，无法帮助他；还好他的苹果手表侦测到他摔倒，立刻联络紧急联络人、帮他叫救护车，才救了他一命。
报道说，62岁的伯德特(Bob Burdett)到华盛顿的滨江州立公园骑车。不过，就在伯德特要和儿子加布(Gabe Burdett)会合之前，他却不慎重重摔倒。虽然当时伯德特有戴安全帽，但因为头部着地，他还是晕了过去，并且在左眉处严重受伤，血流不止。
就在此时，伯德特手上戴的苹果手表侦测到他摔倒，自动联络之前设定好的紧急联络人加布。
加布说：“我收到从苹果手表传来的简讯，表示侦测到摔倒和位置图，我直接开车过去，但我到达时，父亲已经不在那里了”。
原来苹果手表除了在第一时间通知加布，还自动报警、叫了救护车；加布到场之后也收到第2封简讯，才知道父亲在事发半小时以内，已经被送到医院了。
伯德特在医院经过一连串检查及诊治，目前恢复良好。
苹果手表从的跌倒感应功能(fall dete ction)成功的让伯德特脱离险境，不然他在山林间不省人事，可能得花很长的搜救时间，对他的伤势也可能有更严重的影响。
加布也开心说“这科技实在是太棒了，我很高兴我爸拥有这支表！”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost