林郑月娥:暴徒极端行为令港昨晚渡过非常黑暗一夜

行政长官林郑月娥联同司局长一同发表录影讲话，谴责昨日多区示威者的破坏行为，形容是极端行为，令人发指，包括一名警务人员被汽油弹攻击，反映订立《禁止蒙面规例》 ( 下称《禁蒙面法》 ) 是有确实的理据，又指留意到有人申请临时禁制令，但已经被法官拒绝。





她指出，政府推行《禁蒙面法》是以结束暴力为目的，虽无人可以保证能结束暴力，但法庭已表示有关目的与条例相关，亦表示有必要透过规例控制非法集会，因为近日即使合法游行，都有人诉诸暴力。她说，留意到 40 名建制派议员、商会和社会团体都表示认同。对于非建制派指控政府绕过立法会，她认为并非事实和无根据，政府是按现行法例进行。





她续表示，《禁蒙面法》法例在不少先进国家实施，近日大量破坏香港安宁的行为，令市民出行、上班受严重影响，她亦留意到今日很多商场关闭，很多商铺暂停营业，这些对香港广泛市民带来极大影响。





林郑月娥批评，暴徒极端行为令香港昨晚渡过非常黑暗一夜，香港社会陷入半瘫痪，大家有忧虑以至恐惧，特区政府将以最大决心遏止暴力，呼吁大家支持特区政府依法制暴，一起谴责暴力，以坚决意志与暴徒割席，不可再容忍暴徒破坏大家珍惜的香港，一定要令香港早日回复平静。





她强调，外国官员和议员要认清事件本质，面对前所未有的暴力，特区政府要采取果断的法律手段，回复社会安宁。（信报）





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