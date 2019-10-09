中国谴责美国对部分官员实施签证限制

美国国务院宣布，对一些中国政府和共产党官员实施签证限制，认为这些人对新疆自治区拘留或虐待穆斯林少数民族负有责任。中国驻美大使馆谴责有关做法是干涉中国内政，并敦促美国立即纠正其错误及停止干涉中国内政。
大使馆在Twitter帖文表示，美国的决定严重违反国际关系基本准则，干涉中国内政，损害中方利益。中方对此表示强烈不满和坚决反对，强调新疆根本不存在美方所指称的所谓人权问题，有关指摘不过是美方为干涉中国内政蓄意制造的借口。
早前，美国商务部亦宣布制裁中国政府机构及企业，把20个中国公安机关及8间科技公司列入贸易管制黑名单，这批科技公司主要从事监控设备、人脸识别等人工智能技术( AI)，包括港产「独角兽」商汤科技、正申请在港交所( 00388 )上市的旷视科技、深圳上市的海康威视(Hikvision)及科大讯飞等。美商务部称，被列入实体清单(Entity List)的政府机关及公司，有份参与中国政府在新疆对维吾尔族及其他少数民族穆斯林的侵犯人权活动。（信报）
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