华为:美封杀未构影响 半数5G客来自欧洲

虽然中国电讯设备生产商华为遭到美国封杀，但欧洲移动运营商仍继续选购华为5G设备。
华为周二在苏黎世举行的客户大会上表示，在华为已经签订的65份5G商业合约中，有半数来自欧洲客户。
华为5G产品线总裁杨超斌接受路透采访时指出，这表明欧洲客户长期以来对华为始终如一的信任，在目前的艰难时期，公司对这种信任非常感激。他又说，从技术角度上看，华为可以解决安全问题，但如果把安全问题看做是政治问题，并根据起源地来判断供应商的安全性，那问题就很难解决。
美国5月针对华为供应商实施出口管制，加上中美贸易战升级，给华为智能手机的生产与销售带来严重伤害。不过，杨超斌指出，华为已经分散供应商基础，即使少了源自美国的零部件，公司也能够完全满足网络设备客户的需求。
华为目前总计售出40万个5G基站，其中四分之三是在该公司遭到美国禁令后供应的。杨超斌称，被列入实体清单对华为的5G设备没有任何影响，使用自家零部件的产品性能和规格只会更好。
美国一直指控华为产品留有「后门」可进行间谍活动，并呼吁盟友使用其他电讯设备。美国盟友澳洲和纽西兰已经决定禁用华为，英国则仍在考虑是否遵从其国家安全局的建议禁用华为。不过，德国将确定建立5G移动网络的新安全准则，并未于5G网络建设中排除华为。（信报）
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