彭斯轰中国限制香港人权自由

美国副总统彭斯周四发表针对中国的讲话，指摘中国限制香港人权与自由，但表明美国无意与中国对抗。
这是事隔一年后，彭斯再度发表针对中国的讲话，他对中国立场一向被外界视为「鹰派」。彭斯指出，过去数年，中国持续增强对香港的控制，以致香港的人权与自由受到限制。美国支持在香港争取民主的示威者，「我们与你并肩」(We stand with you)，但敦促示威者保持以「非暴力」方式争取民主。
促港示威者非暴力争取民主
彭斯亦批评美国职业篮球联赛NBA及一些球员，指他们附和中国共产党并选择沉默，令NBA有如独裁政权全资拥有的附属公司。
彭斯强调，美国无意限制中国经济发展，也不欲在经济上与中国「割裂」(de-couple)，但寻求中国建立不损害美国人长远利益的贸易体制，同时希望与中国领导人建立具建设性的关系。
彭斯又说，中美两国领袖预期不久之后将签署贸易协议，但华府及美国人不再希望单靠经济联系，就能推动中国走向自由开放的社会、尊重私有产权、守法，以及跟随国际社会商业规范。（信报）
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