特朗普称“有很大机会”同中国达成贸易协议 不会与调查拜登挂钩

美国总统特朗普周五表示，他的政府有 “ 很大机会 ” 与中国达成贸易协议，并坚称中美谈判与他希望中方调查民主党总统候选人拜登之间没有联系。





特朗普在离开白宫前对记者表示，结束美中贸易战的谈判与针对拜登的任何调查是两码事。特朗普指称拜登在海外有腐败行为。





“ 一码归一码， ” 当被问及如果中国调查拜登，他是否更有可能与其达成协议时，这位共和党总统表示， “ 我希望与中国达成贸易协议，但只在协议对我们的国家有利的前提下。 ”





牵头人级美中贸易谈判定于下周四和周五举行，届时中国国务院副总理刘鹤将在华盛顿会见美国贸易代表莱特希泽和财政部长努钦。





白宫国家经济委员会主任库德洛早些时候表示，周一和周二，中美将进行副部级磋商。





特朗普为改变中国的贸易、知识产权和产业政策做法进行了两年的努力，长期以来他一直批评这些做法是不公平的，导致美国失去了数以百万计的就业机会。





他的政府正在寻求加强对美国知识产权的保护，结束强迫美国向中国公司转让技术，限制中国产业补贴，增加进入中国基本封闭的国内市场的机会。





在一场持续了 15 个月的贸易战中，美国和中国对各自数千亿美元商品征收了关税。

“ 我将中国视为我们将努力与之达成协议的国家，我们很有可能达成协议， ” 特朗普表示， “ 目前，就可能达成协议而言，我们正处于一个非常重要的阶段。如果我们成功了，这将是有史以来最大规模的贸易协议。 ”





周四，共和党总统特朗普呼吁中国调查民主党人拜登，这引发外界担忧，他的举动会再度招致外国干预美国大选。特朗普上周公布了一份电话记录，显示他曾要求乌克兰总统调查拜登。





** 开放金融服务业的希望 **





库德洛在接受电视采访时表示，在下周的贸易谈判中，中国向美国企业开放金融服务市场的议题有望取得进展，并补充说，在此轮谈判开始前，美国团队抱持 “ 开放态度 ” 。





库德洛对彭博电视表示 :“ 一切都摆在桌面上了，我们希望回到 5 月时的状态，那时我们（离达成协议）要近得多。 ”





他表示，特朗普的贸易团队希望重新讨论一份之前已基本达成一致的协议文本，美方指中国在 5 月推翻了该文本，导致谈判破裂。





当时的文本包括一项努钦谈成的协议，该协议涉及取消外资在华金融服务公司的持股上限。





“ 我不是在告诉你新闻。我只是说，今年春天我们取得了一些非常好的进展，比如金融服务业开放，这种势头可能会延续， ” 库德洛在之后接受福克斯商业新闻频道采访时表示， “ 我是说 ‘ 可能 ’ ，且总统必须签字同意，但不排除有好消息的可能性。 ”

库德洛拒绝对此轮谈判做出任何预测，但他表示，在过去一个月里， “ 双方的心态都有所软化 ” ，美国推迟上调部分对华关税，中国也小规模采购了一些美国农产品。





库德洛表示，美国众议院民主党人对特朗普与乌克兰总统通话的弹劾调查不太可能影响与中国的贸易谈判。





“ 我不认为目前这会造成影响。我认为，这可能只会偶尔对股市心理产生很小很小的影响， ” 库德洛说道。





不过，他表示，特朗普政府继续关注香港的自由和民主抗议活动，他说，这些活动可能会对谈判产生影响，但他没有具体说明如何影响。中国支持的香港当局一直在努力遏制持续了四个月的反政府抗议活动。 ( 路透社 )





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