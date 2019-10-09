新加坡超越美国成世界竞争力最强经济体 香港第三

世界经济论坛发布的最新竞争力排名中，新加坡超越美国，成为世界竞争力最强的经济体。美国排名全球第二，香港则跃升四个名次，排名全球第三。





在这个针对全球 141 个经济体的排名中，新加坡获得 84.8 分，超越美国的 83.7 分。总分为 100 分。





这个竞争力排名共评比 12 个类目。





世界经济论坛指出，新加坡在竞争力方面从原本的高位上持续改善，尤其是在基础设施方面傲居群雄。基础设施包括道路质量及港口机场效率，都领先全球。





此外，新加坡在健康预期寿命和劳动力市场两个类目名列世界第一。





新加坡获得高分的其他领域还有，金融体系、市场效率和宏观经济稳定。





新加坡在公共机构质量方面排名第二，仅次于芬兰。





不过，世界竞争力论坛指出，新加坡需要促进企业家精神，进一步改善技能基础，以成为世界创新中心。





论坛还指出，在国内竞争力和贸易开放度方面，美国的表现在过去一年获得进步。





论坛指出，尽管过去一年美国整体较弱的表现，但依然是世界最具竞争力的经济体，依然是创新动力源。美国在创新能力方面排名全球第二，商业动能方面则排名全球第一，也是世界最有动力的金融体系之一。





香港在今年的排名中，跃升四个位次，排名全球第三。





香港在四个类目中排名全球第一，宏观经济稳定、医疗健康、金融体系和产品市场。





但香港最弱的无疑局限的创新能力，在工人保护方面也落后于新加坡。





荷兰及瑞士名列第四和第五。其中荷兰跃升两个名次，瑞士则掉落一个名次。





中国今年的排名和去年持平，为 28 名。印度和印尼的名次都有所下降，其中印度下降 10 个名次，列 68 名；印尼掉落 5 个名次，列 50 名。





和新加坡一样，越南也受惠于正在进行中的贸易战，成为这次排名跃升最多的经济体。由于贸易战导致一批制造业从中国移入越南，使得越南跃升了 10 个位次，为 67 名。





日本下降一个名次，为全球第六，韩国跃升两个名次列 13 名，马来西亚下降 2 个名次，列 27 名。





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