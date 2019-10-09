新加坡超越美国成世界竞争力最强经济体 香港第三

世界经济论坛发布的最新竞争力排名中，新加坡超越美国，成为世界竞争力最强的经济体。美国排名全球第二，香港则跃升四个名次，排名全球第三。
在这个针对全球141个经济体的排名中，新加坡获得84.8分，超越美国的83.7分。总分为100分。
这个竞争力排名共评比12个类目。
世界经济论坛指出，新加坡在竞争力方面从原本的高位上持续改善，尤其是在基础设施方面傲居群雄。基础设施包括道路质量及港口机场效率，都领先全球。
此外，新加坡在健康预期寿命和劳动力市场两个类目名列世界第一。
新加坡获得高分的其他领域还有，金融体系、市场效率和宏观经济稳定。
新加坡在公共机构质量方面排名第二，仅次于芬兰。
不过，世界竞争力论坛指出，新加坡需要促进企业家精神，进一步改善技能基础，以成为世界创新中心。
论坛还指出，在国内竞争力和贸易开放度方面，美国的表现在过去一年获得进步。
论坛指出，尽管过去一年美国整体较弱的表现，但依然是世界最具竞争力的经济体，依然是创新动力源。美国在创新能力方面排名全球第二，商业动能方面则排名全球第一，也是世界最有动力的金融体系之一。
香港在今年的排名中，跃升四个位次，排名全球第三。
香港在四个类目中排名全球第一，宏观经济稳定、医疗健康、金融体系和产品市场。
但香港最弱的无疑局限的创新能力，在工人保护方面也落后于新加坡。
荷兰及瑞士名列第四和第五。其中荷兰跃升两个名次，瑞士则掉落一个名次。
中国今年的排名和去年持平，为28名。印度和印尼的名次都有所下降，其中印度下降10个名次，列68名；印尼掉落5个名次，列50名。
和新加坡一样，越南也受惠于正在进行中的贸易战，成为这次排名跃升最多的经济体。由于贸易战导致一批制造业从中国移入越南，使得越南跃升了10个位次，为67名。
日本下降一个名次，为全球第六，韩国跃升两个名次列13名，马来西亚下降2个名次，列27名。
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