美国把海康威视等纳入贸易黑名单

美国商务部宣布，把包括海康威视(Hikvision)在内的深圳4间上市公司、4间其他中国公司与20个国内公安机关，纳入贸易黑名单内，主要是因为该等公司与机构被指在中国严厉对付新疆少数族裔的人权问题上有参与角色。
被列入黑名单的中国上市公司以海康威视最受注目，因为该公司市值达420亿美元，其他上市企业包括浙江大华技术(Zhejiang Dahua Technology)、科大讯飞(IFLYTEK) ，以及厦门市美亚柏科(Xiamen Meiya Pico Information Co)。此外，被列入的中国企业包括Yixin Science and Technology Co。
美国政府曾经发表声明，严厉谴责中国打压新疆少数族裔，侵犯他们的人权。有国会民主党人更要求严惩有份生产视频监视设备的中国企业，例如全球最大视频监视设备制造商海康威视。
被商务部列入黑名单的中国企业，除非有来自美国政府给予豁免，否则不能够从美国企业取得产品与服务。
美国业界人士John Honovich表示，海康威视与大华是向英特尔、Nvidia、Western Digital、Ambarella、
Seagate等采购零件。有关消息可能对上述公司业务有一定打击。Ambarella股价在消息公布后下滑逾9%。（信报）
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